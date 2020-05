Trump ataca protección de la sección 230 a redes sociales

La orden ejecutiva que se firmaría hoy aplacaría la vulnerabilidad que otorga la sección 230, bajo la excusa de un ataque a la libertad de expresión.

Esta semana puede ser histórica para las redes sociales. Por primera vez Twitter etiquetó y revisó uno de los trinos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hasta ahora el mandatario se había salido con la suya, compartiendo publicaciones que a menudo contenían afirmaciones o declaraciones sin bases. En respuesta, Trump amenazó con responder y proteger ‘la libertad de expresión’.

Hoy se espera que el presidente de los Estados Unidos firme una orden ejecutiva que tendría la intención de eliminar protecciones a las redes sociales en ese país. El objetivo sería la sección 230 de la Communications Decency Act de 1996. Este elemento ha servido como escudo para plataformas como Twitter o Facebook pues, de manera sencilla, afirma que las redes sociales no son responsables de lo que sus usuarios publican en ellas. De acuerdo con lo informado, la solicitud del presidente llamaría a que las plataformas que “discriminen a sus usuarios o limiten su acceso sin proveer una audiencia justa o en maneras que no están explicadas en sus términos de servicio podrían perder esta protección”, afirma The Wall Street Journal.

La orden ejecutiva no ataca directamente la sección 230, pero si buscaría encontrar acciones para limitar su protección. Por ejemplo, buscaría que la Federal Trade Commission tome acciones contra estas redes sociales que ‘limiten la libertad de discurso’, llegando al punto de revisar sus contratos de publicidad.

Y aunque puede sonar amenazador, desde ahora muchos advierten que se trata de una pataleta sin efecto por parte del presidente. Para empezar, el tiempo para promover la orden ejecutiva no podría ser peor. La firma no solo sería en la misma semana en la que Twitter clarificó uno de las publicaciones de Trump, sino también coincide con amenazas que él lanzó a través de su cuenta. En ellas afirmaba que él, como presidente, no permitiría que esto ocurriera.

Además de esto, parece que pese a lo que Trump pueda creer (y Twitter con rapidez corrija en su cuenta) él no tiene la autoridad para ejecutar estos cambios. «El presidente tampoco tiene autoridad para reescribir un estatuto del Congreso con una orden ejecutiva que imponga una interpretación defectuosa de la Sección 230. La Sección 230 incentiva a las plataformas a alojar todo tipo de contenido sin temor a ser considerado responsable de ello. Permite el discurso, no la censura, «La abogada legislativa principal de ACLU, Kate Ruane, dijo en un comunicado al portal Engadget.

