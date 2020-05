Donald Trump amenaza cerrar redes sociales, después de que Twitter lo corrigiera

Por primera vez Twitter ha etiquetado uno de los trinos de Donald Trump como impreciso. Y el presidente de los Estados Unidos no se lo ha tomado muy bien.

No se puede restar importancia a lo que está ocurriendo en Twitter. Por primera vez la red social puso una advertencia de información falsa a una de las publicaciones de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Es un hito, pues hasta el momento la cuenta del mandatario había sido la fuente de datos imprecisos, acusaciones sin argumentos y seguramente el motor de muchas de las protestas que se generaron en semanas pasadas en contra de las medidas de cuarentena. Y el que la red social le advierta a sus seguidores que lo que el presidente de una potencia mundial está diciendo no es correcto, es un evento sin precedentes.

Pero Trump, como es costumbre, no se ha tomado bien la corrección. Esta mañana, de nuevo a través de su cuenta en Twitter, amenazó con que el gobierno puede tomar medidas para cerrar redes sociales si se siente que están afectando el discurso libre de las personas.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020