Cómo ocultar los likes en Instagram

Dime cuántos likes tienes y te diré quién eres; lamentablemente, con el auge de las redes sociales esta frase es más común de lo que crees y más en una red como Instagram. Esto sucede porque estamos inmersos en un mundo digital que muchas veces termina definiendo quiénes somos y cómo nos relacionamos, pero la verdad es que esto puede afectar la salud mental más de la cuenta.

Pensando en el bienestar digital, Instagram agregó hace unos meses la opción de ocultar los likes de tus publicaciones. Pero, no es como que ya no verás que una publicación tiene ‘me gusta’ sino que la aplicación se encarga de hacer “un resumen” de todos los likes. Es decir, sin importar si tienes 2 ‘me gusta’ o 100, solo verás el nombre de la última persona que interactúo, seguido de “y otras personas”. Esto permite mantener una salud mental más estable, puesto que la ansiedad y el bajo autoestima se disparan cuando un usuario no alcanza los likes que espera.

Entonces, sin más preámbulo, te explicamos cómo ocultar los Me gusta. Ingresa a tu perfil de Instagram desde la foto de perfil pequeña en la parte inferior derecha. Desde allí debes ingresar a la configuración que está ubicada en la esquina superior derecha, lo identificas por las tres líneas horizontales. Desde este menú debes ingresar a ‘Congiruación’ y luego a ‘Privacidad’; allí encontrarás el apartado ‘Publicaciones’, pulsa esta opción. La primera opción que encuentras en esta sección es ‘Ocultar recuento de Me gusta y reproducciones’. Debes dejar esta opción activada y listo, ahora verás en los Me gusta de las publicaciones ‘X usuario y otras personas’.

Si prefieres no ocultar los Me gusta de todas las publicaciones, sino solo de una en específico también es posible. En este caso, lo que tienes que hacer es ir a la publicación en la que deseas ocultar el recuento de Me gusta. Ingresa a los tres puntos que encuentras en la esquina superior derecha. Allí verás la opción ‘Ocultar recuento de Me gusta’, pulsa esta opción y listo.

Imágenes: ENTER.CO/ Pexels