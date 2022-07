Will Smith responde la por la infame cachetada en los Óscars 2022

Los Óscars 2022 serán recordados por mucho tiempo… aunque no por las razones que muchos querrían. Dice mucho cuando es más fácil recordar que esta edición fue en la que Will Smith abofeteó a Chris Rock, que quién se terminó llevando el premio a mejor película (CODA).

Después de meses lejos del ojo público el actor finalmente ha aparecido de manera pública para responder sobre sus acciones. El video, que puedes ver en este enlace, intenta no solo servir de disculpa, sino además intentar conciliar muchas de las preguntas respecto a los eventos posteriores al altercado. Por ejemplo, Smith respondió por qué no disculpó con Rock durante su discurso de aceptación (en caso de que lo hayas olvidado, recibió al final de la noche el galardón a mejor actor de 2022).

“Estaba confundido en ese punto” inicia diciendo Will Smith en su disculpa. “Estaba todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibió es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, él me contactará. Te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar. Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que [ella] hizo, y esa fue una de las cosas de las que simplemente no me di cuenta. No estaba pensando, en cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock. Teníamos una gran relación. Tony Rock era mi hombre. Esto es probablemente irreparable. Pasé los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento. No voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o insulto”.

Durante su disculpa, Smith también dedicó tiempo para hablar sobre la reacción que tuvo la audiencia a su cachetada. En especial pidió disculpas a los otros nominados.

«Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, por lo que me duele psicológica y emocionalmente no estar a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí. El trabajo que estoy tratando de hacer es, estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error y trato de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda, así que les diría a esas personas, sé que fue confuso, sé que fue impactante, pero les prometo que lo estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en el mundo. Si aguantas, te prometo que podremos volver a ser amigos”.

Diversos proyectos de Smith fueron cancelados después de lo que ocurrió en los Óscar 2022. Netflix, por ejemplo, puso en el archivero diversas películas que iban a tener al actor de protagonista. La nueva película de Bad Boys también se puso en pausa y el futuro del filme en diversas ocasiones ha sido cuestionado. Mientras tanto, Rock ha visto un incremento considerable de asistencia en su show al mismo tiempo que ha hecho pequeñas menciones del incidente (usualmente con un tono cómico) aquí y allá.

