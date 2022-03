Will Smith y Chris Rock se disculpan por los eventos en los Óscar 2022

Will Smith se ha disculpado y reconocido que su comportamiento en la ceremonia de los Óscar fue "fue inaceptable e inexcusable".

La conversación de este lunes, por supuesto, ha tenido como centro los eventos en los premios Óscar 2022. La ceremonia se convirtió en tendencia no por los ganadores de la noche, sino porque el actor (y ganador de la estatuilla al mejor actor) Will Smith subió a la tarima y abofeteó a el comediante Chris Rock después de que este realizara un chiste sobre la alopecia de su esposa, Janeth Pinkett Smith.

Este mismo lunes, a través de redes sociales y sus agencias de publicidad, ambos actores han roto el silencio y, de manera pública, se han disculpado por los eventos del domingo en la noche:

Disculpa de Chris Rock

“Como comediante puede ser difícil el entender qué líneas deben ser cruzadas y cuáles no. La noche de ayer crucé una línea que no debía y pagué un precio enorme en mi reputación como un comediante de renombre. La comedía nunca es acerca de burlarse o menospreciar a las personas con grandes problemas en sus vidas. La comedia es acerca de usar circunstancias de la vida real para crear risas y traer luz a un mundo oscuro. Con esto dicho, de manera sincera me disculpo con mis amigos Jada Pinkett-Smith, Will Smith y el resto de la familia Smith por el irrespeto y desconsideración que fue, desafortunadamente, transmitido a todo el mundo. Espero, que, con el tiempo, perdón pueda venir de esta situación y todos podamos ser mejores y personas más consideradas al final”.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros.

Soy un trabajo en progreso.

Atentamente, Will.

La respuesta de la Academia después de los Óscar 2022

Los involucrados en el incidente no son los únicos que han emitido respuestas oficiales después del incidente. La Academia también emitió un comunicado en el que aseguró que iniciará investigación para determinar por qué, entre algunas cosas, no se detuvo a Smith de subir a la tarima o si se había preparado la intervención de Rock o hecho anotaciones al respecto.

“La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”.

