El Golpe de Will Smith representa lo bajo que han caído los Óscar

El golpe de Will Smith a Chris Rock, será para siempre, los Premios Óscar 2022. Lo que, en lo personal, da a entender lo bajo que ha llegado a caer la premiación de cine ‘más importante del año’.

No lo digo por toda la discusión moral sobre el golpe era merecido o no. Este es un debate que dejaré a otros más interesados en justificar a Smith o encontrar en su agresión un motivo para cancelarlo. El problema no está en el golpe, sino cómo resalta el que la premiación se ha convertido en todo, menos en una celebración del séptimo arte. Los Óscars hoy no son más que una parodia, un chiste tan malo como el Rock.

Me llama la atención cómo muchos no creyeron que el golpe de Smith fuera real. No porque su escepticismo tuviera algo que ver con que ver con un status de calidad que tuviera la ceremonia, o porque no es poco común para el show el contar con ‘sketches cómicos que salieron mal’. La duda venía de si, en este punto, los Óscars están tan desesperados por llamar la atención, por generar una conversación real, que en este punto es capaz de crear uno de los momentos más incomodos en la historia de la TV.

Son sospechas que vienen de un buen lugar. Desde hace años los índices de audiencia de los premios Óscar van a la baja. La razón más obvia está en que la Academia se rehúsa a creer que en 2022 son pocas las personas que tienen cable y todavía menos las que siguen viendo películas por TNT en vez de utilizar alguno de los servicios de streaming que existen (y sí, TNT tiene servicio de streaming, pero está vinculado a servicios de cable… así que da lo mismo).

Esto se suma a un problema enorme de reputación que tiene la ceremonia. Ya no le creemos a los premios Óscar y vemos a sus nominados como películas hechas para ganar estatuillas o como entradas para pretender una inclusión de temas o actores que sabemos que no existe. Los Óscar son una celebración de lo mismo, para los mismos.

Quizás no hay una categoría más evidente de este problema que la ‘mejor cinta animada’. El meme desde hace año es que deberíamos cambiar el nombre a ‘mejor película de Disney’. Desde hace años la Academia ignora las producciones internacionales (no vemos películas de anime, a pesar de que cada año hay candidatos obvios que merecen una mención… a menos de que Ghibli estrene una película) e incluso si cola alguna cinta estrenada en Netflix o de manera independiente, sabemos bien que jamás ganará contra el lobby del estudio que, de manera literal, es el dueño de la cadena en la que pasan los premios.

No les creemos a los Óscars. No les creemos a los anfitriones que cada año hacen el mismo chiste de que no vieron la mitad de las películas nominadas o que los filmes son muy largos. Nos cuesta confiar en una celebración del arte de hacer películas que deja por fuera de la ceremonia a la categoría de edición, y no puedo creer que tengamos que decirlo, ¡que es el arte de hacer películas!

Es triste pensar que en los Óscars 2022 lo más real que vimos fue a Will Smith golpeando a Chris Rock.

Imágenes: Captura de pantalla