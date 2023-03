The Last of Us se acerca a su final con el tráiler de su último episodio

Este domingo el viaje de Ellie y Joel llega a su última parada… al menos por algún tiempo. Después de un capítulo 8 que recreó algunas de las escenas más impactantes y memorables del juego, The Last of Us nos alista el camino para el capítulo 9 y la conclusión de la primera temporada del show.

El final de temporada nos mostrará a Joel y Ellie reunidos, después de los eventos con David y el grupo de sobrevivientes caníbales. Una Ellie sacudida por la muerte de Henry y la crueldad de David parece obsesionada con llegar a su destino y encontrarse con las luciérnagas, así como el significado de su misión.

Y el tráiler parece indicar que en efecto llegarán a un lugar… pero quizás no sea tan amables como muchos esperaban. Por supuesto, los que ya jugaron el videojuego tienen alguna idea de qué podemos esperar de la conclusión del show, en especial con Joel corriendo dentro de cierta clínica con un arma en el brazo.

Los fans también esperan la aparición de cierta escena que incluye a un animal de zoológico. De nuevo, evitaremos entrar en detalles de esta escena para permitir a aquellos que solo están viendo el show el poder disfrutar de este momento.

¿Qué segue para The Last of Us?

Si nuestras predicciones son correctas y en efecto el próximo capítulo adaptará lo que queda del videojuego, la primera temporada completará toda la historia de la primera parte de The Last of Us.

HBO Max ya ha confirmado que el show tendrá una segunda temporada, así que es muy probable que la historia cierre de manera similar al juego, pero dé el espacio necesario para que se pueda dar el salto en el tiempo que hay entre la primera y segunda parte.

Considerando la manera en qué The Las of Us: Parte dos es contadas, será interesante ver si la segunda temporada del show buscará adaptar la totalidad del juego u optará por enfocarse en cada una de las perspectivas de sus protagonistas en dos temporadas. También será interesante ver si la serie opta por cambiar a la persona que interpreta a Ellie en la segunda temporada.

Entre la primera y segunda parte hay un salto de cinco años. Es un salto bastante amplio, aunque Bella Ramsey perfectamente podría encajar dentro de este rango del personaje, en especial si consideramos que seguramente la serie comenzará a grabar por temprano a finales de este año y que para esta temporada de The Last of Us se enfocaron en hacer parecer a la actriz más joven de lo que es (actualmente tiene 19 años).

De manera curiosa, el episodio final de la primera temporada de The Last of Us se estrenará de manera simultanea con la ceremonia de entrega de los premios Óscar 2023. Será interesante ver cómo compite la academia por atención frente al fenómeno televisivo que inició el año.

Imágenes: captura de pantalla