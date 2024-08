‘The Last of Us’: HBO lanza el primer tráiler teaser de la temporada 2

HBO ha lanzado un adelanto de varios de sus próximos proyectos para 2025, incluyendo la segunda temporada de ‘The Last of Us’, y los fanáticos de la serie de terror postapocalíptica están emocionados. El tráiler de 25 segundos nos da un vistazo a lo que está por venir para Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Puedes ver el primer teaser tráiler de la segunda temporada de ‘The Last of Us’ a continuación:

I saved her.

A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx

— Max (@StreamOnMax) August 5, 2024