Shadow está en camino: ‘Sonic 3’ está en producción y tenemos una primera imagen del filme

Más rápido que un bólido: la película de ‘Sonic 3’ finalmente ha despegado después de estar pausada por meses. Aunque todavía falta bastante para su estreno el filme decidió darnos un pequeño regalo de navidad anticipado y compartió la primera imagen de Shadow en el filme.

Off and RUNNING. #SonicMovie3

Only in theatres December 20, 2024 pic.twitter.com/BUIlurNIC0 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) November 29, 2023

Junto con la imagen la película confirmó que la fecha de estreno programada para ‘Sonic 3’ será el 20 de diciembre de 2024, lo que significa que nos espera más de un año antes de que podamos ira al cine a verla. Tampoco está de más recordar que esta fecha puede terminar por moverse si el próximo año tenemos algún otro movimiento como el que vimos en 2023 o si el estudio considera que existe una mejor temporada para garantizar que la adaptación será un éxito en taquilla.

La foto de anuncios nos muestra lo que parecen ser los pies de ‘Shadow’. El personaje ya había sido anticipado como el siguiente villano del filme gracias a la escena post crédito de ‘Sonic 2’. De manera curiosa todavía no tenemos el nombre del actor que interpretará al puercoespín, aunque es seguro que veremos un anuncio oficial en los próximos meses conforme nos acerquemos al estreno del filme.

Tampoco sabemos qué actores regresarán en la tercera película. ‘Sonic 2’ contó con la participación de Ben Schwartz que presta su voz a Sonic en la versión original y cuyo regreso está casi garantizado. Algo diferente es la historia de James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Lee Majdoub y Neal McDonough que tienen roles menores en la franquicia. Algo con lo que podemos contar es que en esta ocasión no veremos a Jim Carrey como el Dr. Robotnik, con el actor asegurando que no tenía intenciones de regresar al papel después del estreno de ‘Sonic 2’

Tampoco sabemos qué tanto veremos del Knuckles de Idris Elba o del Tails de Colleen O’Shaughnessey. También es probable que la tercera parte cuente con otros personajes de la franquicia que aún no han sido anunciados, siendo algunas opciones obvias Rouge the Bat, Amy Rose o Blaze the Cat.

En los videojuegos Shadow sirve como un anti héroe y el principal rival de Sonic siendo una ‘antítesis literal’ del protagonista de la franquicia. La película parece tomar algo del concepto original del personaje al presentarlo como un hibrido que es capturado y encerrado por los militares durante años. Shadow apareció por primera vez en ‘Sonic Adventure 2’ (2001) para la Nintendo Game Cube en la que fue presentado como un villano.

‘Sonic’ y ‘Sonic 2’ se encuentra disponible en estos momentos a través de Star+ para Latinoamérica.

Imágenes: Twitter