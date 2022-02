La segunda película de Sonic no se ha estrenado y ya tenemos confirmación de que una tercera parte ha recibido la luz verde para su producción. La confirmación llega cortesía de Haruki Satomi, CEO de SEGA Corporation, la compañía que posee los derechos del echidna azul. El mensaje fue compartido a través de redes sociales.

Esto no es todo, sino que además la franquicia se expandirá a los servicios de streaming con una serie:

A special message about the future of the Sonic franchise from the CEO of SEGA CORPORATION, Haruki Satomi: pic.twitter.com/i3XX5YwsY3

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) February 15, 2022