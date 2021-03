¿Por qué Johnny Cage no aparece en la película de ‘Mortal Kombat’?

Tenemos fatalities, combates sangrientos y, más importante, el regreso del elenco original del primer juego de ‘Mortal Kombat’… con una excepción: Johnny Cage.

La película de ‘Mortal Kombat’ ha pasado de ser otra cinta ignorada a uno de los filmes más esperados de 2021. Una buena razón está en que el filme quiere ser mucho más fiel a los videojuegos que las dos ‘adaptaciones’ que recibimos antes. Tenemos fatalities, combates sangrientos y, más importante, el regreso del elenco original del primer juego de ‘Mortal Kombat’… con una excepción: Johnny Cage.

El luchador es el único miembro del rooster original de ‘Mortal Kombat’ que no aparecerá en la cinta. Su ausencia en el adelanto fue notada por los fanáticos, que de inmediato se mostraron decepcionados. Después de todo, Cage siempre ha sido uno de los luchadores favoritos de la franquicia.

En una rueda de prensa esta semana Todd Garner, productor de la película de ‘Mortal Kombat’, habló sobre el proceso de traer la franquicia de regreso a la pantalla grande. Para sorpresa de muchos, él no le dio vueltas a la razón por la que Cage fue excluido, sino que argumentó que el motivo estuvo en un elenco mucho más redondo y lógico para contar una mejor historia. Otro punto importante en su exclusión era que querían que actores de descendencia asiática fueran el centro de su historia.

“Johnny Cage es obviamente el elefante blanco en la habitación, y hay varias razones por las que Johnny Cage fue problemático en esta película en particular, desde el inicio. Uno, es que tiene una gran personalidad, ¿verdad? Necesita su propio espacio. Es muy difícil lanzarlo en una película, como dije, con Kano. Entonces, sacarlo fue muy fácil no solo para la película, sino también para la secuela. Quiero hacer una secuela, y ahora tengo a Johnny Cage, que no se ha usado en la primera. Entonces, tengo un palo y una zanahoria que tal vez me dejen tener una presencia real de Johnny Cage en la segunda parte”, aseguró Garner.

Los comentarios de Todd responden dos cosas: la primera es que no deberíamos esperar una escena post créditos con Johnny Cage apareciendo por primera vez en esta versión del mundo de ‘Mortal Kombat’. La segunda es que ya se está pensando en una secuela (lo que no sorprende, considerando la recepción del primer adelanto) y que, en este caso, Cage cobraría un rol importante. También son importantes los comentarios del director respecto a la inclusión de un elenco principalmente asiático en una cinta sobre artes marciales.

Por supuesto, ahora dependerá del éxito de ‘Mortal Kombat’ en las salas de cine y en los servicios de streaming si veremos a Johnny Cage en la secuela. La película ha plantado las semillas para emocionar al público, pero ya hemos visto casos en los que promete el adelanto y aquello que entrega la cinta final es completamente diferente… por lo que lo único que podemos (y deberíamos esperar) es que en efecto la cinta nos arranque el corazón y tengamos muchas más películas, incluso con otros luchadores legendarios en el universo de Mortal Kombat.