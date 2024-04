¿Por qué algunos de los fans de ‘Fallout’ están molestos con la adaptación de Prime Video?

Al momento de publicación de este artículo la serie de ‘Fallout’ tiene una calificación de 94% en Rotten Tomatoes. En general la mayoría de reseñas suelen destacar la manera en la que el show adapta el espíritu de los videojuegos, los efectos visuales y la su historia. Pero no todos los fans de Fallout parecen estar satisfechos con el show y, de hecho, algunos incluso creen que la adaptación de Prime ‘daña’ la historia en los juegos.

La razón es bastante sencilla: al final de ‘Fallout’ el show parece indicar que el siguiente destino de la franquicia será New Vegas. Pero para muchos fans lo que el show quiere hacer es alterar los eventos de ‘Fallout New Vegas’.

FUCK YOU NEW VEGAS FANS! I WON! I BOMBED THE NCR BEFORE THE GAME BEGAN! NOW I CAN WRITE WHATEVER I WANT! pic.twitter.com/Vx1Cwgi9RM

— nobe.feels (@FanclubHunt) April 11, 2024