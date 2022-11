Momentos nunca vistos de ‘El Señor de los Anillos’ en videos inéditos

Watch Later

Se trata de un reel con detrás de cámaras y testimonios de los realizadores de la exitosa serie inspirada en la obra ‘El Señor de los Anillos’ de Tolkien; magistral narración de la mitología escandinava. Las nuevas imágenes de ‘The Making of The Rings of Power’ están disponibles en Prime Video para fanáticos y cinéfilos.

En “La creación de Los Anillos del Poder” podemos encontrar ocho segmentos que revelan detalles sobre la realización de cada episodio en la primera temporada, desde el montaje de los inmensos escenarios y efectos especiales, hasta el proceso de maquillaje de los personajes con sus disfraces. Así mismo las coreografías para lograr las acrobacias dirigidas por expertos.

La experiencia ahora está disponible a través de X-Ray, la tecnología de Prime Video que ofrece preguntas de trivia, contenido exclusivo, información del reparto y la música para programas y películas seleccionados.

«Nuestro equipo revisó miles de horas de material detrás de escena para desarrollar segmentos que resaltan la pasión y el cuidado que se dedicaron a crear los momentos clave del programa», explicó Craig Muller, ejecutivo creativo sénior de X-Ray.

Muller afirmó que los segmentos siguen todo el recorrido del rodaje, desde la primera escena del episodio uno hasta los momentos más importantes del final.

Explicó «mostramos muchos detalles, como el proceso de fabricación de armaduras que parecen desgastadas y reparadas durante el transcurso del viaje de los personajes».

Muller señaló que uno de sus detalles favoritos del contenido adicional es un resumen del proceso del equipo creando la tormenta oceánica que aparece en el segundo episodio de The Rings of Power.

La primera temporada de “El señor de los anillos: Los anillos del poder” fue un éxito mundial visto por más de 100 millones de personas en todo el mundo, con más de 24 mil millones de minutos transmitidos. La serie tuvo más de 25 millones de espectadores en todo el mundo en su primer día, marcando el mayor estreno en la historia de Prime Video.

Los ocho segmentos de «The Making of The Rings of Power» se pueden ver iniciando la experiencia de pantalla completa en cualquier momento mientras mira la serie, o desplazándose a la sección Contenido adicional en la página principal de la serie.

