‘Mickey Mouse’ responde a la demanda de Gina Carano: “Disney tuvo suficiente”

Gina Carano tomó los titulares al reaparecer con una demanda contra Disney, reclamando a la compañía por haber terminado su relación con ella, eliminar su personaje de ‘The Mandalorian’ y además cancelar el siguiente proyecto que iba a liderar: ‘Rangers of the New Republic”. Esta semana la compañía ha respondido pidiendo al jurado que descarte la demanda, declarando que simplemente tuvo “suficiente” de la actitud de la actriz.

A través de un documento, los representantes legales de la compañía describieron la situación, asegurando que el manejo de la red social de Gina Carano llevó a la inevitable decisión de despedirla:

“El uso de las redes sociales por parte de Carano llegó a su punto más bajo el 10 de febrero de 2021. Ese día, volvió a publicar un post de Instagram del usuario warriorpriestgympodcast. La publicación decía: ‘Los judíos fueron golpeados en las calles, no por soldados nazis sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?’”.

Algo que no menciona el documento, es que antes de esta publicación la actriz había causado ya ciertos reclamos internos en Disney por otros comentarios en los que se quejaba por el uso obligatorio de la máscara o la necesidad de utilizar pronombres en su biografía.

Te puede interesart: La temporada 3 de The Mandalorian responde qué pasó con Cara Dune y Gina Carano

“Disney tuvo suficiente”, continúa el documento de Disney. “El mismo día que Carano trivializó grotescamente el Holocausto como comparable a agudos desacuerdos políticos, Lucasfilm anunció que ‘Gina Carano no es empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo sea en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas basándose en sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables’. Un mes después, el ex director ejecutivo de Disney explicó que las opiniones de Carano ‘no se alineaban con los valores de la empresa’, incluidos sus ‘valores de respeto, de decencia, valores de integridad y valores de inclusión’”.

Al final de este documento la compañía presenta el principal argumento para desestimar la demanda de la actriz: “Disney tiene el derecho constitucional de no asociar su expresión artística con el discurso de Carano, de modo que la Primera Enmienda proporciona una defensa completa a las afirmaciones de Carano«.

Quizás uno de los elementos más llamativos de la demanda es que los costos legales están siendo soportados por Elon Musk. El dueño de Twitter/X se ha presentado como un defensor de la libertad de expresión, pero también parece haber algo de venganza personal en su determinación de apoyar a la actriz. El año pasado Disney dejó de pagar por publicidad en la red social después de que Musk realizara una serie de publicaciones que compartían o apoyaban ideas antisemitas.

Gina Carano, por su lado, acusa a Disney de haberla “despedida de manera incorrecta u discriminada”, acusando además a la compañía de haberla “matoneado y tomado acciones en retaliación… que no solo la afectaron de manera personal, sino que le costaron millones de dólares en ingresos.”

Imágenes: Disney