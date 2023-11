Margot Robbie no cree que vaya a haber una secuela de ‘Barbie’

Parece que la película de ‘Barbie’ era una muñeca de edición limitada. En una entrevista para Associated Press Margot Robbie, que interpretó a Barbie en la película hit de 2023, aseguró que en estos momentos no ve la necesidad de que la película tenga alguna secuela.

“Creo que pusimos todo lo que teníamos en esta [película]”, aseguró la actriz. “Nosotros no construimos [Barbie] para que fuera una trilogía o algo así. Greta Gerwig (la directora del filme) puso todo en esta película, así que no me imagino qué puede seguir después”.

Los comentarios de Robbie parecen coincidir con la visión de la mayoría de persona involucradas con Barbie. Cuando se estrenó la película Gerwig ya había anticipado que no tenía intención de regresar para una secuela. “En este momento, es todo lo que tengo. Siento que después de cada película no tengo ninguna idea nueva y todo lo que he querido hacer lo he hecho. No quisiera arruinar ningún sueño, pero en mi caso me encuentro en ceros”, aseguró la directora en julio de este año. Los cinéfilos que también conocen el trabajo de la directora saben además que ella no es de las que trabaja en secuelas, así que era casi seguro que si Warner insistía en alguna secuela ella no iba a participar.

El caso de ‘Barbie’ no deja de ser asombroso. La cina es una de las películas con mejor taquilla en 2023. En su primer fin de semana la cinta recolectó más de 26 millones de dólares y al final de su tiempo en las salas alcanzó más de 1.4 mil millones de dólares. Con estos números parecería que la cinta era uno de esos filmes que tenían que recibir tarde o temprano algún tipo de continuación. Pero parece que en este caso ni la billetera de Hollywood puede convencer a los involucrados a participar en una segunda parte.

Lo cierto es que cuesta pensar en una historia que suene orgánica para una secuela de Barbie. No por que la película cierre por completo las puertas a ver qué es lo que ocurre en su mundo, sino porque uno de los encantos de Barbie precisamente es que fue algo muy diferente a lo que esperábamos. Sí, Warner podría sacar una nueva película explorando la vida de Barbie en el mundo real o incluso involucrar otros juguetes y ponerla en una cita con un G.I Joe. ¿Pero iría la gente de nuevo a las salas para que les contaran un chiste que ya escucharon?

Por ahora no hay una fecha exacta para la llegada de Barbie a los servicios de streaming (lo que se entiende considerando que el éxito del filme significa que salió hace poco de las salas). Sin embargo, se espera que aterrice en HBO Max en los próximos meses.

Imágenes: Warner Pictures.