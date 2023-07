¿Tendrá Barbie una secuela? Es muy poco probable en estos momentos

Barbie ha sido un éxito completo en taquilla. Puede que sus números sean productos de un meme o quizás la razón esté en que es una divertida reimaginación del personaje. Lo verdaderamente importante está en que en el mundo actual de Hollywood es imposible que un filme sea exitoso y no se le busque una secuela (el ‘efecto Transformers’, le llamamos). Así que con Barbie llegando a los 26 millones de dólares de su primer fin de semana la película parece destinada a una secuela.

¿Deja Barbie terreno para una secuela?

No. La película es más o menos un filme auto conclusivo. La historia termina con Barbieland creando un nuevo sistema en el que los Ken sean mejor tratados, mientras que Barbie regresa al mundo real para convertirse en un humano de verdad. Si bien es posible pensar en una secuela que muestra a Barbie lidiando con más elementos de ser una mujer de verdad (además de tener una cita con el ginecólogo), sin duda no se trata de la historia más original o interesante en la que se puede pensar.

Y no, el filme tampoco cuenta con una escena post crédito que sugiera una secuela.

Greta Gerwig no hace secuelas

Quizás el mayor problema que enfrenta una posible secuela de Barbie es que tendría que ser realizada sin su directora. Greta Gerwig es mejor conocida por ser una directora que no está vinculada con proyectos comerciales (o al menos no al nivel de Barbie). Antes de este filme la directora era mejor conocida por cintas como ‘Lady Bird’, ‘Mujercitas’ y ‘Jackie’. Lo que tienen en común es que ninguno de estos filmes cuentan con alguna secuela, precisamente porque se tratan de películas pensadas para una sola parte. No franquicia y no secuelas.

De hecho, la directora ya ha anticipado que no tiene planes de una secuela en una entrevista con Variety:

“En este momento, es todo lo que tengo. Siento que después de cada película no tengo ninguna idea nueva y todo lo que he querido hacer lo he hecho. No quisiera arruinar ningún sueño, pero en mi caso me encuentro en ceros”.

¿Qué hay de una película con otro director?

Por supuesto, Warner puede intentar forzar una secuela e ignorar por completo a Gerwig. Sin embargo, cuando el filme fue anunciado uno de los sellos de confianza en el proyecto fue la directora. Gracias a su historia de filmes era claro que la película de Barbie iba a ser algo más que simplemente una cinta de Mattel para intentar promocionar uno de sus juguetes.

En este sentido… ¿valdría correr el riesgo de sacar una secuela de Barbie sin contar con la misma mente que consiguió hacer el filme un éxito? Tendremos que esperar a ver los resultados finales del filme, pero por ahora parece que los planes de Barbie 2 no están en el tablero.

