La película de Barbie se estrenó esta semana y se está llevando varios récords en su camino, incluyendo uno de los mejores fines de semana para la cartelera en años. Sin embargo, no todo el mundo parece estar disfrutando del filme. Por ejemplo, Elon Musk (troll a medio tiempo y dueño de la red social de la que media Internet está escapando) aprovechó su perfil para acusar al filme de ser ‘propaganda feminista’.

“Si te tomas un trago cada vez que Barbie dice la palabra patriarcado, te desmayarás antes de que la película termine”, respondió el multimillonario frente a una publicación que comparó Barbie y Oppenheimer con el cambio de nombre de Twitter a X.

It you take a shot every time Barbie says the word «patriarchy», you will pass out before the movie ends

— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023