¿Qué pasa si buscas a Ryan Gosling en Google? Así puedes activar el modo Barbie en el buscador

Quién diría que no sería un filme de Marvel o una cinta de Pixar la que más nos tendría emocionados en 2023, sino el estreno de la película de Barbie. La cinta ha inundado nuestras líneas de tiempo, las tendencias de las redes sociales y, por desgracia, hasta ciertas polémicas en la política… pero fuera de estos episodios la campaña de Marketing de ‘Barbie’ ha sido fantástica. Y ahora el buscador ha integrado un pequeño secreto que te permitirá activar el ‘modo barbie’ en tu buscador.

En estos momentos si buscas Greta Gerwig (la directora de la película), Margot Robbie (que interpreta a Barbie), Ryan Gosling (que nos trajo muchos memes de Ken) o Barbie Película el buscador comienza a mostrar chispas rosadas y luego tiñe toda la pantalla y los resultados de búsqueda del mismo color, de manera que tus búsquedas parecen venir del computador de una niña de 8 años.

Por desgracia el ‘modo barbie’ solo está activo para las búsquedas con estos tres términos y no es posible dejarlo activado de manera permanente (lo que parece un crimen contra la moda). También está de más mencionar que no es la primera vez que Google accede (por un bien dinero) a celebrar estos lanzamientos.

Cuando The Last of Us llegó a HBO Max el buscador creó una animación especial que llenaba de hongos los resultados de búsqueda. Otros recordarán la ocasión en la que Grogu/Baby Yoda se coló en los resultados de búsqueda y utilizaba la fuerza para navegar hasta el fondo de los resultados. Por fortuna, Google suele dejar activos botones para que los fans disfruten de estos efectos después… así que siempre puede volver a activar el modo Barbue cuando busques a Barbie en el futuro.

La campaña de Marketing de Barbie ha ayudado a que la película opaque la situación en la que se encuentra Hollywood. El estreno del filme ha coincidido con el paro de actores y de guionistas (el último con dos meses de desarrollo) lo que significa que todas las campañas promocionales fueron preparadas para no depender del elenco del filme (que por normas del gremio no puede entregar entrevistas mientras que se mantenga la huelga).

Para fortuna de Barbie el filme también coincidió con el estreno de Oppenheimer, lo que ha llevado a la creación de un meme que ha garantizado que ambas películas (pero principalmente Barbie) serán éxitos absolutos en la taquilla este fin de semana.

Imágenes: Warner Studios