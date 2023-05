¿Piensan las muñecas en la muerte? Barbie tiene una crisis existencia en el nuevo tráiler de su película

Vivimos en una realidad muy extraña cuando puede que una de las mejores películas del año sea el live action de Barbie. El primer teaser ya nos había dejado con la curiosidad picada y ahora un tráiler nos confirma la historia que veremos: Barbie con una crisis existencial aventurándose al mundo real.

La corta sinopsis de la película lee lo siguiente: “Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken”.

En efecto lo que el tráiler nos muestra es a la Barbie de Margot Robbie (‘Bombshell’, ‘I, Tonya’) comenzando a pensar en la muerte y lo limitada que es la vida, al mismo tiempo que desastres pasan en su vida (como ser incapaz de flotar hasta su carro del tejado o tener que apoyar las suelas del pie en el piso). Para buscar respuestas decide viajar al mundo real con un Ken protagonizado por Ryan Gosling («La La Land”, “Half Nelson”) que se suma a su búsqueda. Por desgracia las personas en Mattel no parecen estar muy felices de que una de sus Barbies esté visitando el mundo real con Will Ferrell (las películas “Anchorman”, “Talladega Nights”) sirviendo como el principal villano de esta película.

Te puede interesar: La nueva película de Barbie será una cinta mas ‘feminista’

Y esto parece ser lo genial de ‘Barbie’. La película en su tráiler nos muestra un humor que no se toma muy en serio la premisa, pero que también entiende la percepción real que hoy se tiene del personaje. Hay un momento genial en el que un grupo de adolescentes reconocen que no han jugado con una muñeca Barbie desde que tienen cinco años, así como en el que vemos a Ken intentar hacer una operación porque, obviamente, él ha sido ‘doctor’.

La cinta también cuenta con un elenco que está lleno de estrellas: America Ferrera (“End of Watch”, las películas de “How to Train Your Dragon”), Kate McKinnon (“Bombshell”, “Yesterday”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65”), Issa Rae (“The Photograph”, “Insecure”), Rhea Perlman (“I’ll See You in My Dreams”, “Matilda”), Ana Cruz Kayne («Little Women»), Emma Mackey («Emily», «Sex Education»), Hari Nef («Assassination Nation», «Transparent»), Alexandra Shipp (las películas de «X-Men»), Kingsley Ben-Adir (“One Night in Miami”, “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (“Grace y Frankie»), Jamie Demetriou («Cruella»), Connor Swindells («Sex Education», «Emma»), Sharon Rooney («Dumbo», «Jerk»), Nicola Coughlan («Bridgerton», «Derry Girls» ), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), Dua Lipa y la ganadora del Oscar Helen Mirren («The Queen»).

La película de Barbie está programada para ser estrenada el próximo 20 de julio en América Latina.

Imágenes: Warner Studios