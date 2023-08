Aquí es donde quedaría ‘Barbie Land’ en el mundo real, de acuerdo con la ciencia

Con tantas cosas que están ocurriendo en el mundo esta semana, no culpamos a aquellos que quizás estén interesados en tomar unas pequeñas vacaciones en Barbie Land. Para aquellos que no han visto todavía la película de ‘Barbie’ (y tenemos que preguntarnos por qué no lo has hecho) Barbieland es el nombre de la tierra mágica en la que conviven todas las Barbies, Kens y otros muñecos de esta franquicia.

Durante la película Barbie (Margot Robbie) y Ken (Ryan Gosling) deciden abandonar Barbie Land e ir a California para poder resolver la crisis de identidad de la muñeca. Y la película deja claro que es posible viajar entre estos reinos… pero no dónde queda exactamente este reino mágico y rosa de juguetes. Puedes pueden dejar la tarea a Neil deGrasse Tyson (el científico afroamericano que sueles ver en tu película de pseudo ciencia favorita) para intentar ubicar Barbieland:

In @BarbieTheMovie, the Moon’s orientation places Barbie World between 20 & 40 deg North Latitude on Earth. Palm trees further constrain latitude between 20 & 30 deg. The Sun & Moon rose & set over the ocean. If it’s in the US, Barbie World lands somewhere in the Florida Keys. pic.twitter.com/Vh05tiqraX

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 10, 2023