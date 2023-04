Malas noticias: No parece que Elizabeth Olsen o Wanda vayan a regresar al MCU

Si hay algo que recriminar a la fase 4 del MCU es el terrible manejo que hicieron con el personaje de Wanda Maximoff/La Bruja Escarlata. Aunque ella es uno de los héroes más poderosos y memorables del universo de Marvel, el estudio decidió convertir a Wanda en una villana justo después de los eventos en ‘WandaVision’ y, para más insulto a la herida, mató al personaje en su primera aparición como la bruja escarlata.

Durante algún tiempo existía la teoría de que Wanda no había muerto. Después de todo, su salida fue ‘por fuera de cámara’ con una montaña cayendo encima de ella y luego un destello escarlata. ¿En verdad Marvel mataría así a uno de sus personajes más poderosos y populares?

Las malas noticias son que Marvel parece haber matado a Wanda y al personaje de Olsen… o que al menos no hay planes para que haga parte del universo en el futuro próximo del MCU. En una entrevista con The Today Show la actriz que interpretó a la bruja Escarlata desde ‘Age of Ultron’ aseguró que ‘esperaba’ regresar al rol, pero que no tenía idea de si iba a ocurrir. De hecho, aclaró que quería ser muy cuidadosa porque su intención de seguir siendo Wanda era un deseo, pero que no hay nada en estos momentos que indique el regreso del personaje.

De hecho, la actriz confirmó que no ha filmado ningún nuevo contenido de la Bruja Escarlata y que tampoco ha visto algún guion de Marvel. De hecho, en estos momentos no tiene un contrato con el estudio… lo que parece confirmar la decisión del estudio.

Marvel es un experto en guardar secretos y siempre existe la posibilidad de que Olsen esté protegiendo algun cameo sorpresa en una película del MCU. Pero considerando lo que hemos visto, no sorprendería que esté diciendo la verdad. En estos momentos la prioridad del estudio parece estar en contar la historia de nuevos personajes y rostros, no necesariamente de regresar a una villana como Wanda o retomar una película tan polémica como fue ‘Multiverse of Madness’.

Si hay un foco de esperanza es la aparición de los X-Men dentro del universo cinematográfico de Marvel. No tenemos la primera pista de cómo se unirá el equipo a los héroes del MCU, aunque la presencia de mutantes ya ha sido confirmada en el universo conectado de películas. El equipo del profesor X tiene decenas de historias icónicas que adaptar, pero una que parece indispensable es la de House of M cuando Magneto crea un mundo en el que los mutantes controlan el planeta y luego Wanda pronuncia un hechizo que la borra del universo.

Sería una pena que no tengamos el “no más mutantes” en la pantalla grande… y los villanos de Marvel han regresado de la muerte con excusas menos creíbles que sobrevivir al derrumbe de una montaña. Podemos esperar que así se demore, Marvel finalmente haga justicia al personaje de la Bruja escarlata.

Imágenes: Marvel Studios