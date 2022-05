Marvel responde: qué pasó Wanda después de Multiverse of Madness

El escritor de Multiverse of Madness nos responde la pregunta: ¿qué pasó con Wanda después de 'esa' escena al final de la película?

A continuación, daremos spoilers de Multiverse of Madness.

El final de Dr. Strange in the Multiverse of Madness dejó a algunos con un mal sabor de boca. La razón estuvo en la decisión de Marvel de solucionar toda la crisis de Wanda, literalmente tirando una montaña encima.

¿Está Wanda muerta? Es la pregunta que muchos se hacen, conociendo la historia que tiene el MCU de eliminar a sus villanos, en vez de dejarlos activos (Killmonger se merecía mucho más). Sin embargo, películas como Eternals de manera extraña han sido bastantes vagas al momento de ‘matar’ a sus villanos.

En el caso de Wanda nos queda todavía más la duda, pues no la vemos ‘morir’ realmente. También vemos un último pulso de poder antes de que el Darkhold real se desmorone, junto con el hecho de que estamos hablando de uno de los seres más poderosos del MCU.

En una entrevista para Screen Rant Michael Waldron, resolvió la duda… al menos no cerrando la puerta por completo a la idea de que Wanda haya sobrevivido. Aunque al inicio el escritor de la película bromeó asegurando que era “Wanda vs una montaña ¿Quién crees que ganaría?”, luego amplió su respuesta y aseguró que, al menos en lo que a la historia que él escribió respecta, Wanda no está 100% muerta. De hecho, el escritor asegura que hay algunas cosas que todavía debe ser resueltas con el personaje, como es si su acto final de destruir todos los darkholds en los otros universos la redimen por la matanza que vimos.

“Sí, está por verse. Creo que, como dijo Stephen, al final hizo lo correcto. Creo que deja esta película no como la Bruja Escarlata, sino como Wanda. Y creo que es un sentimiento final alentador”.

Marvel suele ser bastante directo cuando del estado de sus personajes se trata. Por ejemplo, confirmó que Ikarus de Eternals murió cuando voló directo al sol. También tiene sentido que el MCU no quiera eliminar por completo a Wanda de su universo. En el caso de que X-Men termine llegando en algún momento, Wanda es vital para revivir uno de los momentos más emblemáticos de su historia con el “No More Mutants” (que, de manera curiosa ha adaptado todos los elementos más importantes de la historia excepto esta parte). Elizabeth Olsen también confirmó que ella no sabe si hay planes a futuro para su personaje, aunque hay una extensión firmada en su contrato con Marvel Studios.

