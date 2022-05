Wanda es el mejor acierto y error de Multiverse of Madness

A continuación daremos spoilers de Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

De todas las sorpresas de Multiverse of Madness, la más placentera es el desarrollo que tiene Wanda, la bruja escarlata.

De todas las sorpresas de Multiverse of Madness, la más molesta es la conclusión que tiene este mismo personaje.

Así es: Wanda es, de manera interesante, lo mejor y lo peor de Dr. Strange.

Wanda es el acierto de Multiverse of Madness

Al MCU le faltan más historias de héroes en caída. Puede ser cosa de una preferencia personal. Desde los días de ‘Emerald Twilight’ cuando Hal Jordan pasó de ser el Linterna Verde consentido de Oa a eliminar a amigos y aliados… tengo un punto débil para estas historias. Y creo el universo de Marvel necesita más de estos héroes caídos.

Creo que What If demostró el atractivo de esto. Hay algo grandioso en ver a un personaje que salvó del mundo luchando contra nuevos defensores. Hay encanto en estos villanos/héroes que buscan justificar sus acciones. La razón es que a diferencia de los malos de cartón que abundan en el MCU, estos villanos ofrecen un mayor nivel de profundidad porque entendemos por qué están actuando de esta manera.

La Wanda de Multiverse of Madness en este sentido es uno de los mejores logros del MCU. No solo entendemos su dolor, sino que además comprendemos lo peligrosa que puede ser. Basta con volver a WandaVision y recordar la manera en la que torturó a un pueblo entero para calmar su dolor… y hay algo interesante en ver a este personaje tan poderoso de Marvel estar en el banco contrario, actuar como un monstruo y asesinar sin mayor problema.

Te puede interesar: Elizabeth Olsen no se sabe si Wanda regresará al MCU

Wanda es el peor error de Multiverse of Madness

Marvel, por desgracia, parece tener problemas con mantener estos personajes en su universo. Lo vimos con Killmonger, lo vimos con Ikarus y ahora lo repetimos con Wanda.

Hasta donde sabemos, la Bruja Escarlata está muerta. Es posible que no. Pero incluso si la caída de una montaña no es nada más que algún truco para mantener oculta su existencia hasta algún futuro… es una manera innecesaria de lidiar con el personaje.

En vez de tener un personaje en un área moral complicada, Marvel los esconde debajo de la alfombra. En lo personal, me encantaría ver una verdadera historia de villano. Habría amado una serie en la que veamos a Wanda aplicar su propia justicia, encontrar esos momentos en los que pone a prueba su humanidad o falla de ella.

Incluso habría sido interesante ver a Wanda lidiar con el monstruo en el que se había convertido. En vez de enterrarla en una pila de Deux+ Ex Machina, más valioso habría sido el en enviarla a una misión de redención… o al menos dejarla como un actor del MCU.

El MCU necesita más villanos. Necesita más héroes que no siempre estén en lo correcto. Marvel no debería temer el apostar a estas historias y perder su tono familiar. Debería creer más en la fuerza que tiene su mundo y poner a sus héroes en pruebas en las que pierden la fe. La Bruja Escarlata merecía más que Multiverse of Madness. Esperamos que lo reciba

Imágenes: Marvel Studios