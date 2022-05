Elizabeth Olsen no se sabe si Wanda regresará al MCU

A continuación, daremos spoilers de Multiverse of Madness.

Una de las grandes sorpresas con las que inicia Multiverse of Madness es que Wanda no es una de las aliadas, sino la villana principal en la secuela de Dr. Strange. Más sorprendente es el hecho de que al final del filme la Wanda de la tierra 616 muere, después de utilizar sus poderes para destruir el darkhold de su universo, junto con las copias existentes de todos los otros mundos.

Por supuesto, es imposible saber si Wanda está realmente muerta. En el universo Marvel las resurrecciones no son poco comunes, en especial cuando se trata de personajes populares (tomen a Loki, por ejemplo). Sin embargo, Elizabeth Olsen, que interpreta a la Bruja Escarlata, no sabe si regresará al MCU.

En una entrevista para Collider la actriz anticipó que firmó una extensión después de su película más reciente, pero que por ahora no hay indicador de si regresará o no al universo cinematográfico de Marvel.

“Firmo extensiones cada vez que quieren que haga una película… Acabo de firmar uno muy corto (para Multiverse of Madness) … No sé en qué capacidad volveré… No sé cómo podría hacerlo”.

Por supuesto, algunos han puesto en duda que la Bruja Escarlata haya, en verdad, muerto. Pero los comentarios de Olsen parecen indicar que, al menos en lo que a ella respecta, la Wanda del universo 616 está muerta. Por supuesto, la extensión de su contrato podría significar que veremos a Wanda en algún tipo de Flashback (es importante recordar que el ‘nuevo’ visión está deambulando por el mundo) o que quizás regresará como la variante de otro universo.

Con suerte ‘Multiverse of Madness’ no será lo último que veremos de la Bruja Escarlata. Primero, porque a duras penas tuvimos tiempo para experimentar a uno de los personajes más poderes del universo de Marvel (al menos bajo la persona de ‘La Bruja Escarlata’). También es una pena, considerando que una de las cosas que esperamos a futuro es la llegada de los X-Men y los mutantes al MCU y una de los momentos más icónicos en los cómics de Marvel está en el ‘No more mutants’ de la Bruja Escarlata.

Imágenes: Marvel Studios