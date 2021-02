¿Por qué el MCU no había podido utilizar el nombre de Scarlet Witch?

El capítulo 8 de ‘WandaVision’ rompe varias tradiciones. Una de las más importantes es darle por fin a Wanda el título de 'Scarlet Witch'.

A continuación daremos spoilers del capítulo 8 de ‘WandaVision’

El capítulo 8 de ‘WandaVision’ rompe varias tradiciones. Después de siete episodios con referencias a las comedias de la TV, este es el primero capítulo que se siente 100% Marvel. Pero quizás la mayor sorpresa radica en que, por primera vez, se revela el propósito del show. Wanda en realidad es la mitológica ‘Bruja Escarlata’, un ser con la capacidad de controlar la ‘magia del caos’.

Es un momento histórico, porque es la primera vez que a Wanda se le denomina como ‘La Bruja Escarlata’. Esto, a pesar de que apareció hace más de cinco años por primera vez, en ‘Avengers: Age of Ultron’. La pregunta entonces es ¿por qué se demoró tanto el MCU en utilizar este nombre y qué implica esto para su universo interconectado de películas?

Avengers VS X-Men: el motivo del problema

Antes de que Marvel tuviera intención de llevar su universo entero al cine, vendió los derechos de sus personajes a diferentes estudios. Esto llevó a una división incomoda en el que 20Th Century Fox se quedó con las licencias de los X-Men, mientras que Marvel conservó los derechos de los ‘Vengadores’.

Esto creó un punto incómodo para ciertos personajes. Por ejemplo, QuickSilver y Scarlet Witch. La razón estaba en que sus nombres de héroes pertenecían a la franquicia de los X-Men, así como el concepto de su identidad como mutantes. Pero, como miembros de los vengadores, Wanda Maximoff y Petro Maximoff podían ser utilizados por Marvel Studios (al mismo tiempo que Fox no podía referirse a estos personajes por sus nombres originales).

Marvel ‘hizo trampa’ en algunas ocasiones

No es que Marvel no pudiera encontrar maneras de hacer ciertos guiños al seudónimo del personaje. En ‘Avengers: Age of Ultron’, Tony se refiere en una ocasión a Wanda como una ‘bruja’ que está manipulando los recuerdos de Banner. Por otro lado, se refieren a Petro como ‘resplandor plateador’, de nuevo haciendo alusión al nombre del personaje sin decirlo realmente.

El nombre de Scarlet Witch es muy, muy importante.

El hecho de que WandaVision por primera vez se haya referido a Wanda con este nombre no puede pasar desapercibido. La primera razón, está en que marca una nueva etapa para ella. Scarlet Witch implica que finalmente podremos ver algunos de los arcos más relevantes que tienen al personaje como protagonista (que no son pocos). También, por primera vez, le da sus orígenes y poderes mágicos en vez de mantener una suerte de ‘no claridad’ sobre qué es lo que puede hacer.

La segunda razón, es porque el uso de su nombre confirma que la fase 4 buscará termina de parchar el MCU con aquellos elementos que no pudo incluir por la ausencia de las licencias que antes estaban en posesión de 20th Century Fox. El hecho de que Wanda, de manera natural, tuviera habilidades mágicas y que estas no hayan sido solo producto de su contacto con una gema del infinito significa que la activación de los ‘poderes mutantes’ no solo es una posibilidad… sino que además está vinculada a las piedras del infinito… lo que también significa que muchas otras personas podrían estar despertando estos poderes.

