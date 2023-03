La ceremonia de los premios Óscar es uno de esos eventos que generan mucha polémica, pero que al final día tienen poco efecto en la mayoría de la audiencia. Cada año, sin importar quién se lleve la estatuilla a mejor película habrá una porción del público que saldrá a redes a decir que la cinta ganadora es la peor película del año, que no la entendieron y qué nuevamente la academia ha demostrado su falta de gusto. Y los premios Óscars 2023 no fueron la excepción de la regla. Si no te gustó ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ no hay poder humano que te convenza de que merecía ser la mejor película del año o por qué razón los dedos con forma de salchicha son arte en 2023.

Y, sin embargo, hacer un balance de los premios Óscars 2023 es bueno porque al menos permite entender qué podemos esperar de la ceremonia el año siguiente. Hay ganadores más allá de las estatuillas que se entregan o las entrevistas en una alfombra roja. En ENTER.CO hemos querido hacer un balance con los grandes ganadores y perdedores de los premios Óscars 2023.

Los ganadores de los Óscars 2023

Los actores que regresan

Si hay una temática en los premios Óscars 2023 es la de ‘actores que habían sido descartados’ por Hollywood y que en esta ocasión terminaron robándose el show.

Por ejemplo, una de las victorias más celebradas de la noche: Brendan Fraser llevándose la estatuilla a mejor actor. Fraser regresó a la pantalla grande después de ser descartado por Hollywood debido a las secuelas físicas de sus cintas de acción (el actor estuvo en recuperación física por años) y la denuncia que realizó de acoso sexual a un miembro de la industria.

Ke Huy Quan también estuvo ausente de las cámaras por mucho tiempo, después de ser un rostro favorito en clásicos como ‘Los Goonies’ o ‘Indiana Jones y el templo de la perdición’. Pero con pocas oportunidades para actores asiáticos jóvenes, terminó por abandonar su sueño de triunfar frente a las cámaras y aceptó un rol detrás de ellas durante años.

Michelle Yeoh es otro caso. Aunque la actriz ha logrado mantenerse activa pese a su edad (60 años), también ha confesado la dificultad de encontrar oportunidades en Hollywood como una ‘mujer de acción’, pero además una actriz en roles más serios y dramáticos.

La audiencia de los Óscars

Durante muchos años los premios Óscars habían tenido problemas para mantener un nivel de audiencia comparable al de sus mejores tiempos. El desencanto con la selección de películas, la manera en la que el evento se transmitía y la forma en la que se realizaba la ceremonia parecían condenar a los Óscars al olvido.

El año anterior la ceremonia vio un incremento en la audiencia. Algo que muchos justificaron más en el escándalo por la bofetada de Will Smith que en un mayor interés de las personas por los premios. Pero en 2023 nuevamente el evento consiguió aumentar un 12% su audiencia con 18.7 millones de espectadores.

Puede ser gracias a que la ceremonia se transmitió a través de servicios alternativos como fue HBO Max. Es posible que algunos esperaran otro momento ‘Will Smith’/La La Land’. No lo sabemos, pero lo cierto es que la audiencia parece estar más interesada en los premios Óscar que nunca.

Los Perdedores de los Óscars 2023

The Fabelmans y las películas tradicionales

Si hay un enorme derrotado en esta ceremonia fue The Fabelmans y las películas tradicionales que suelen competir en los premios Óscar. La cinta de Stephen Spielberg (sobre Stephen Spielberg, como bromeó en un momento el presentador del show) fue derrotada prácticamente en cada categoría en la que participó. Avatar: The Way of Water también fue apaleada solo llevándose el premio a efectos visuales (que era prácticamente el único galardón que tenía garantizado).

Los chistes sobre lo terribles que son los Óscars

A estas alturas las bromas sobre lo malos que son los Óscars se sienten con poca gracia. Jimmy Kimmel hizo lo posible para subir el humor mencionando el incidente con Will Smith o haciendo preguntas incómodas a Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de Paz que estaba dentro de la audiencia. Pero el sarcasmo solo funciona cuando la broma no es tan real como parece.

Los servicios de streaming

Una buena parte de los discursos hicieron énfasis en la importancia de ver las películas en el teatro. Es un cambio de discurso importante, considerando que hace tan solo unos años muchas de las cintas nominadas habían sido primero estrenos a través de streaming (CODA y ROMA, por ejemplo). Este año los Óscars también tuvieron su cuota de streaming con ‘Sin Novedades en el frente’ de Netflix que se llevó una buena cantidad de premios.

Pero los discursos parecían decirle algo a las Academia: gracias por escoger películas estrenadas en las salas y a las personas por ir a verlas en los teatros de cine. Un golpe sutil, pero claro… en especial ahora que los cines en los Estados Unidos están luchando por mantenerse relevantes con menos personas asistiendo.

Imágenes: Montaje ENTER.CO