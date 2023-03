Estos fueron los ganadores de los premios Óscar 2023

¿Sin tiempo este domingo para ver los Premios Óscar? Si somos honestos, a estas alturas la credibilidad de la academia está en los suelos y la principal razón para sintonizar la ceremonia es hacer alguna apuesta interna (que puede ser incluso más divertida que los mismos Óscar 2023). Así que para comenzar la semana en ENTER.CO tenemos la lista completa de los ganadores de la ceremonia de este año.

¿A quién le apostaban los críticos antes de los premios Óscar 2023?

Había algunos candidatos clave para llevarse algunas de las categorías. Por ejemplo, en la categoría de mejor actor la persona favorita para llevarse el premio era Brendan Fraser por su rol en ‘The Whale’. La pelea por la categoría de mejor actriz estaba un poco más reñida con Cate Blanchet de Tár y Michelle Yeoh de ‘Everything Everywhere All at Once’. Lo mismo ocurría con la categoría de actor en un rol secundario con Ke Huy Quan siendo el favorito por muchos después de su papel como Raymon en Everything Everywhere All at Once.

¿Y cómo estaba la carrera para mejor película del año? Muchos apostaban por qué el premio de la noche fuera para Tar, All Quiet in the Western Front o The Fabelmans (ya saben, por eso de que los Óscar suelen amar a las películas que nos recuerdan ‘la magia de los Óscar).

¿Pero quién se llevó cada galardón en los premios Óscar 2023 al final de la noche? En ENTER.CO te lo contamos.

Mejor película animada

Ganadora: Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

