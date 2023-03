¿Dónde y cómo ver los premios Óscar 2023 en Colombia?

Este domingo, 12 de marzo de 2023, será la ceremonia de entrega de los premios Óscar 2023. Aunque el evento ha perdido bastante credibilidad conforme los años (en buena parte gracias a las elecciones para las nominaciones) sigue siendo un momento para que los amantes del cine puedan celebrar o enojarse porque su actor/director/película favoritos se lleve el premio de la noche.

Por supuesto, la primera pregunta para muchos es ¿cómo y por dónde es posible ver la entrega de los premios Óscar 2023?

¿Cuándo ver los premios Óscar 2023?

La cita es este domingo 12 de marzo a las 8:00 de la noche jora Colombia. Antes de esto hay diferentes transmisiones de la alfombra roja, que consiste principalmente en entrevistas a los invitados a la ceremonia (y que perfectamente te puedes saltar).

¿Cuánto dura la ceremonia de los premios Óscar 2023?

La ceremonia dura aproximadamente dos horas. Por supuesto, las categorías que más llaman la atención (mejor actor, actriz, director y película) se dejan para el final de la jornada.

¿Dónde se pueden ver los premios Óscar 2023?

En Colombia hay varías alternativas:

La primera y más práctica es a través de HBO Max. El servicio de streaming servirá como el hogar de la ceremonia en esta ocasión.

Además de esto las personas que cuenten con servicio de TV por cable podrán ver la ceremonia de los premios Óscar a través de TNT. En el caso de Colombia la ceremonia también estará disponible a través de Claro Video.

¿Puedo ver la ceremonia después de que sea emitida?

Por desgracia a la academia se le ocurrió hacer la entrega de premios el mismo fin de semana que The Last of Us emitirá su último episodio. Para la suerte de la mayoría durante los tres días siguientes (marzo 13, 14 y 15) toda la ceremonia de los Premios Óscar 2023 estará disponibles para ver a través de HBO Max.

¿Qué películas nominadas a los Óscar puedo ver en estos momentos por streaming?

En Colombia la variedad en el momento es poca. Puedes ver Elvis en HBO Max, Sin Novedad en el frente en Netflix y Top Gun: Maverick en Star+. Semanas después de la entrega de premios algunas de las películas nominadas llegarán a las plataformas como por ejemplo, ‘Los Espíritus de la isla’ que llegará a Star+ o Todo En Todas Partes al mismo tiempo, que llegará a Amazon Prime.

