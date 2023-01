¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscars 2023 en Colombia?

Watch Later

La próxima ceremonia de los Premios Óscars 2023 se llevará a cabo el próximo 12 de marzo. Esto significa que tenemos algo de tiempo antes de que la ceremonia nos revele cuál es (a los ojos de la academia) la mejor película.

Con 10 nominados, estamos frente a un mínimo de 20 horas de películas. No hay problemas, pues en ENTER.CO queremos empezar este camino a los Premios Óscars 2023 con una pequeña guía sobre dónde puedes ver de manera legal los filmes nominados a los premios Óscars.

Algunas aclaraciones: lo primero es que con seguridad los teatros del país traerán muchas de estas películas en los próximos meses gracias a los Premios Óscars 2023. Esto significa que podrás verlas en cartelera, pero también que pueden salir de estas plataformas de streaming. Esto es porque algunos distribuidores (como HBO Max) suelen negociar sus derechos con los teatros de manera que si una película está exhibiéndose no puede estar disponible por streaming.

Por esta razón esta lista de filmes disponibles se irá modificando en los próximos dos meses, conforme algunas de las películas entren o salgan de los servicios de streaming.

Sin más demora: ¿Dónde ver las películas nominadas a los Premios Óscar 2023 en Colombia?

¿Dónde ver Sin Novedad en el Frente?

Disponible por streaming

Sin Novedad en El Frente o All Quiet on the Western Front está disponible en Netflix Latinoamérica. La película cuenta la historia de Paul, un joven que se enlista en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su optimismo es derrumbado cuando comienza a ver la cruda realidad de las trincheras.

La película tuene una duración de 2 horas y 28 minutos.

¿Dónde ver Avatar: El Camino del Agua?

No disponible por streaming

No está disponible por streaming y, lo más seguro, es que llegue a la ceremonia de los Óscars en cartelera o que sea removida poco antes (por la llegada de Antman and the Wasp Quantumania, que es lo único que puede competir en cartelera). La primera película está disponible en Disney+, que seguramente será su hogar a futuro. +

¿Dónde ver Los espíritus de la Isla?

No disponible por streaming

No disponible por streaming

Malas y buenas noticias. La mala es que en estos momentos la película no está disponible. La buena es que estará disponible después del 22 de marzo en Star+… que por desgracia significa que llegará después de la ceremonia de entrega. Hay una opción alternativa y es que si cuentas con HBO Max y un VPN de confianza el filme está disponible en la plataforma en los Estados Unidos.

La relación de dos amigos de la vida, Padric y Colm, de repente llega a su fin cuando uno de ellos decide alejarse al considerar al otro extremadamente aburrido. Sin embargo, determinado a no perder a su mejor amigo, Padric toma medidas extremas para que Colm le hable… que solo serán respondidas por acciones igual de alarmantes.

¿Dónde ver Elvis?

Disponible por streaming

Esta es una de esas películas que sugerimos ver cuánto antes, en caso de que regrese a cartelera. Elvis está disponible por HBO Max desde hace algún tiempo. La cinta es un filme biográfico enfocada en la vida del Rey del Rock and Roll, que se concentra en su relación abusiva con su representante.

La película tiene una duración de dos horas y media y en HBO Max también puedes encontrar algunos extras incluido un especial de su grabación.

¿Dónde ver Everything Everywhere All at Once?

No disponible por streaming

El año pasado el filme estuvo en cartelera, así que es de los candidatos seguros a regresar. Lo que es bueno, porque no está disponible en estos momentos para ver por streaming, Tampoco hay buenas alternativas, a menos de que cuentes con Amazon Video, 19 dólares extra y un VPN para poder comprarla a través de la app.

¿Dónde ver Los Fabelmans?

Disponible en salas de cine

¿Buenas noticias? Los Fabelman no está disponible por streaming y no lo estará en los próximos meses. Pero la película justo llega a las salas de cine esta semana a través de Cinepolis el próximo 26 de enero. Así que esta es la mejor opción en estos momentos para ver el filme.

Al crecer en la era de Arizona posterior a la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Sammy Fabelman descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a ver la verdad.

¿Dónde ver Tár?

Disponible en salas de cine

Malas y buenas noticias de nuevo. Tár no está disponible en streaming y llegará a las salas de cine de Colombia en febrero 23 de este año, así que queda un mes para poder verla. Sin embargo, ya está confirmada así que puedes programar tu ida al cine y aprovechar los descuentos de las salas.

Ambientada en el mundo internacional de la música clásica, se centra en Lydia Tár, considerada una de las mejores compositoras/directoras vivas y la primera directora titular de una importante orquesta alemana.

¿Dónde ver Top Gun Maverick?

Disponible por streaming

Si tienes Star+ estás de suerte, porque Top Gun: Maverick está disponible a través de esta plataforma desde hace algún tiempo. La otra buena noticia es que también podrás encontrar la película original en caso de que necesites algo de contexto (aunque no es obligatorio para disfrutar del filme).

30 años después del primer filme, el piloto Pete «Maverick» Mitchell sigue rompiendo las reglas… hasta que un último incidente lo manda lejos de la cabina y lo pone a cargo de entrenar a cadetes recién graduados para una misión en extremo peligrosa.

¿Dónde ver Triangle of Sadness?



No disponible por streaming

La película ganadora de la Palma de Oro puede terminar en las salas de cine, pero por ahora no hay planes en ningún distribuidor de traerla al país. La mala noticia es que tampoco hay muchas alternativas para verla por streaming a menos que quieras utilizar un VPN y también estés dispuesto a pagar 6 dólares para rentarla a través de Amazon o Apple TV.

Una pareja de modelos famosos, Carl (Harris Dickinson) y Yaya (Charlbi Dean), son invitados a un crucero de lujo para los súper ricos, dirigido por un capitán de barco desquiciado (Woody Harrelson), en una isla desierta y luchando por sobrevivir.

¿Dónde ver Women Talking?

No disponible por streaming

La última película de la lista y por desgracia, la imposible de ver. En Latinoamérica la película parece que llegará el próximo 2 de marzo, pero no hay alguna confirmación de que incluya a Colombia (aunque es probable considerando su nominación más reciente). Ni por renta ni por streaming se encuentra, así que lo único que le queda a los cinéfilos es esperar.

Un grupo de mujeres, en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia, luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la colonia.

Imágenes: Montaje ENTER.CO