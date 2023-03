¿Qué significado tiene el discurso que dio Brendan Fraser en los Óscar 2023?

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de los Óscars 2023 fue la victoria de Brendan Fraser en la categoría de mejor actor por su rol en la película ‘Whale’ (‘La Ballena’, en Latinoamérica). Y si la actuación de Fraser ya había logrado conmover a muchos, su discurso terminó por mover el corazón de aquellos que permanecían con dudas sobre la importancia de esta victoria el pasado 12 de marzo.

Aquí les compartimos una transcripción del discurso de Brendan Fraser

“Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no fueron fáciles para mí. Pero hubo algo que no aprecie en el momento hasta que paró. Y solo quiero dar las gracias por este reconocimiento, porque esto no habría sido posible sin el resto del reparto.

Ha sido como si hubiese estado buceando en el fondo del océano y el aire de mi respiración en la superficie lo hubiesen vigilado algunas personas de mi vida. Como mis hijos Holden, Leland y Griffin. Te amo Griffin.

Mi representante, JoAnne Colonna, Jennifer Plant y mi mejor compañera Jennie. Gracias de nuevo a cada uno y a todos. Muchas gracias”.

Buceando por 20 años: el regreso de Fraser

Es curioso qué, aunque muchos reconocen a Brendan Fraser, pocos se habían preguntado qué había pasado con el actor hasta hace poco. Durante inicios de los 90 Fraser se había convertido en una de los principales actores de acción gracias a su participación en películas como ‘La Momia’. No solo esto, sino que también era reconocido por sus roles más cercanos a la comedia con cintas como ‘Al Diablo con el Diablo’ y ‘George de la Selva’. No todas sus películas fueron éxitos y jamás alcanzó el calibre de otros nombres en el género de acción, pero era un rostro reconocido y popular.

Sin embargo, de repente Fraser desapareció de la pantalla grande.

Hubo varios motivos para esto. Por ejemplo, hoy el actor ha revelado que la carga física que puso en su cuerpo durante el punto más alto de su carrera (finales de los 90 e inicio de los 2000) terminó por generar secuelas graves en su cuerpo. “Cuando hice la tercera película de La Momia me envolvían con hielo y cinta. Me hacía un exoesqueleto todos los días”, reveló hace poco para la revista GQ. El dolor de estos excesos terminó por obligarlo a apartarse de los roles en los que se había destacado por mucho tiempo.

No fue el único incidente que terminó por alejar a Fraser de la pantalla grande. El actor reveló que en 2003 cuando se encontraba en un almuerzo organizado para celebrar los Globo de Oro, el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk lo habría acosado sexualmente: “Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y lo empieza a mover por ahí”.

Los años siguientes Fraser comenzó, poco a poco, a desvanecerse del escenario público. Sus apariciones también mostraban un desgaste evidente en muchas de sus interacciones. Por ejemplo, en 2010 el actor fue invitado nuevamente a una entrega de los premios Golden Globe (una aparición incómoda para Fraser, ahora que conocemos los detalles de su experiencia previa con el evento) en el que después de un chiste de Robert de Niro el actor aplaudió y se río de manera exagerada e incómoda. Aunque el momento fue utilizado para memes, es testimonio de uno de los episodios más difíciles en la vida del actor. Más impactante fue una entrevista que realizó para el canal de YouTube ‘BUILD Series’ en 2016 en el que se le veía cabizbajo, susurrando e incómodo. Nuevamente el momento fue utilizado para memes y burlas, ignorando la evidencia de una depresión severa.

Por fortuna para Fraser los últimos años han significado un retorno al escenario, una oportunidad de reconectar con su audiencia y, más importante, de servir como una voz de los actores que son olvidados por Hollywood. Este viene a ser el mensaje más importante de su discurso en los premios Óscar 2023: alguien que durante mucho tiempo luchó contra situaciones adversas pero hoy obtiene uno de los reconocimientos más importantes en el mundo de la actuación.

Imágenes: Captura de pantalla ENTER.CO