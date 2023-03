Sin su música la bici de ‘ET’ no vuela ni el ‘Tiburón’ ataca; récords de Jhon Williams en los Oscar

El compositor Jhon Williams es el artista vivo con más nominaciones al Premio Oscar en la historia y el próximo 12 de marzo se convertiría en el hombre con más edad en recibir una estatuilla, gracias a su nueva nominación a Mejor Banda Sonora por ‘Los Fabelman’, dirigida por su gran amigo Steven Spielberg.

El piano y la orquestación de Jhon Williams acompañaron el primer plano del rostro conmovido de Gregory Peck en el juicio de ‘Matar a un ruiseñor’ (1962), la carrera por amor de Shirley MacLaine en la última escena de ‘El Apartamento’ (1960), la descolgada de la gigante roca detrás de Harrison Ford en ‘Los cazadores del arca perdida’ (1981) y los inolvidables duelos en ‘La guerra de las galaxias’ desde el primer episodio en 1977.

Cuando el director colombiano Ciro Guerra pudo estrechar la mano de Jhon Williams en la previa de los Premios Oscar 2016, su emoción fue tal que “casi me orino en los pantalones”, confesó.

Ese mismo año, el American Film Institute le rindió un tributo liderado por otro genio del cine; su gran amigo y coequipero Steven Spielberg. En su discurso, Spielberg resumió la magia de las bandas sonoras y música en escena del compositor nacido en Long Island (Queens), en 1932:

“Durante este matrimonio concertado entre la imagen y la música, el público cae rendido ante las películas. Sin John Williams las bicicletas no vuelan, ni los hombres con capas rojas, no existe la fuerza, los dinosaurios no vagan por la Tierra, no nos maravillamos, no lloramos. No creemos.”

Y si hablamos de galardones en los Premios Oscar, John Williams ya es un artista récord en la historia de la Academia; 53 nominaciones, siendo la persona viva con más nominaciones y apenas seis menos que Walt Disney (fallecido), con 59.

Para la edición 95.ª de la gala, Williams alcanzaría otro récord si gana con su banda sonora de ‘Los Fabelman’; con 91 años sería la persona de más edad en ganar un Oscar. El actual récord lo ostenta el guionista James Ivory, quien tenía 89 años cuando lo ganó en 1983 por el Mejor guión adaptado de Call Me by Your Name. Todo se sabrá el 12 de marzo.

Jhon Williams se ha quedado con el máximo galardón de la industria cinematográfica en 5 ocasiones; en 1972 por ‘El violinista en el tejado’, en 1976 por ‘Tiburón’; en 1978 por Star Wars: Episodio IV – A New Hope, en 1983 por E.T. y en 1994 por ‘La lista de Schindler’