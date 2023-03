‘Last Ronin’, la historia post apocalíptica de las Tortugas Ninjas, será un videojuego

Estamos en una maratón de nuevas adaptaciones de las Tortugas Ninja (TMNT por su nombre en inglés). No solo tenemos una nueva cinta animada al mejor estilo de ‘Into The Spider Verse’, sino que ahora la franquicia también tendrá un nuevo videojuego. Y la historia que adaptará es bastante interesante: se trata de la serie de cómics de 2020 ‘Last Ronin’.

Reportado originalmente por Polygon, Doug Rosen, vicepresidente senior de videojuegos y media emergente de Paramount Global, aseguró que el juego quiere ser un título de acción similar a ‘God of War’. Aunque la mayoría de detalles sobre el juego todavía permanecen en secreto, Rousen confirmó que se tratará de un juego AAA.

Por supuesto, la elección de una historia no pudo ser mejor. ‘Last Ronin’ fue la primera colaboración en muchos años entre Kevin Eastman y Peter Laid, creadores de las Tortugas Ninja. No solo esto, sino que se distancia mucho de las historias más populares del equipo de héroes híbridos al tener un tono mucho más oscuro y estar situada en un escenario post apocalíptico. En este futuro sólo una de las tortugas ha sobrevivido a un ataque que aniquiló al equipo (la identidad del último ronin se mantiene en secreto por varios capítulos, así que queremos evitar también hacer cualquier spoiler). No solo esto, sino que la derrota de las tortugas dejó al mundo bajo el control de Shredder. Muchos años después el sobreviviente busca venganza del clan responsable por la muerte de sus hermanos, en una misión que lo pondrá en contacto con sus traumas y los fantasmas del pasado en ruinas.

‘Last Ronin’ terminó por convertirse en una de las mejores historias de la Tortugas Ninjas y, para muchos, una serie que ameritaba el tratamiento de una película o show animado. La elección de un juego de acción similar a ‘God of War’ también parece perfecta. Usualmente los juegos de TMNT suelen estar enfocados en multijugador precisamente para utilizar los cuatro miembros del equipo. Esto no significa que otras tortugas no vayan a aparecer o puedan ser personajes jugables en este videojuego. En ‘Last Ronin’ algunos capítulos están dedicados a contar por qué fue que los hermanos cayeron en la trampa de Shredder y cómo es que cada uno de ellos murió. Es probable que algunos de los ‘capítulos’ del videojuego pongan al jugador en los zapatos de estos personajes de manera similar a los cómics.

Como mencionamos antes, ‘Last Ronin’ ha probado ser una de las series de cómics más populares en los últimos años. De hecho, además del videojuego hay otros proyectos para expandir la historia original. Por ejemplo, ‘Last Ronin: The Lost Year’ que es una nueva serie de cómics que servirá como una secuela, expandirá en el pasado del ‘ronin’ y además introducirá a una nueva generación de tortugas.

De nuevo, por ahora no hay mayores detalles sobre la salida de este juego, más allá de la promesa de que está ‘algunos años lejos de su lanzamiento’. Con una premisa tan interesante lo único que nos queda es rogar porque termine haciendo honor a la obra original y no sea una de esas promesas que jamás se cumplen o que se trate de un videojuego que haga mal honor al nombre de ‘Last Ronin’.

Imágenes: IDW