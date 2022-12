¡Es oficial! God of war tendrá live action en Amazon Prime

A principios de este año, precisamente en marzo, Sony anunció que trabajarían de la mano con Amazon Prime para llevar la clásica y amada saga de videojuegos: God of war. En ese momento, solo se anunció que ambas compañías estaban en negociaciones. Ahora, ya se confirmó un live action de Kratos y sus batallas.

Luego de poner el Olimpo de cabeza y destrozar a los seres mitológicos nórdicos, Kratos llegará a la pantalla chica para desatar toda su furia. El anuncio los realizó Amazon Prime por su cuenta oficial de Twitter con una corta pero contundente frase: “God of war is coming” ( God of War está en camino). El trino está acompañado de un poster donde vemos a Kratos y Atreus, las dos estrellas del videojuego, donde se lee que la serie está basada en la “franquicia de PlayStation aclamada por la crítica”.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022



Aunque el anuncio no reveló mayores detalles, si conocemos a los desarrolladores detrás de la nueva serie live action. Tal y como se informó en marzo, los creadores y productores ejecutivos de The Expanse, Mark Fergus y Hawk Ostby, serán los encargados de la nueva producción de ‘God of war’. Cabe recordar que Fergus y Ostby fueron nominados a los Premios Oscar por ‘Hijos de los hombres’, además de ser los responsables del guion de ‘Iron Man I’. Entonces, PlayStation Productions se encargará de adaptar su joya de la corona por encargo de Amazon, para que luego los cineastas le den forma a la producción cinematográfica.

Por otro lado, aunque no se ha confirmado una fecha de estreno exacta, se presume que la nueva serie basada en Kratos y todas sus batallas con dioses griegos y nórdicos, se estrenará en la segunda mitad del año 2024. Sin embargo, existen otros rumores que aseguran que el lanzamiento será un poco después, en el 2025.

Haciendo un paralelismo con otra de las grandes producciones basada en una saga de videojuegos, Bethesda, podemos hacernos a una idea. La serie de Bethesda se anunció a mediados del año 2020, pero la llegada de la serie se espera para el próximo año. Aunque el universo de God of War y el de Bethesda son completamente diferentes, podríamos presumir que, si el anuncio de God of war se dio a principios de este año, su producción tardará al menos tres años.

Lo cierto es que la nueva noticia llega en un buen momento. Siendo más específicos, el anuncio se produce un mes después del exitoso lanzamiento de God of War: Ragnarok. El juego, vendió más de 5 millones en su primera semana. Una cifra que, sin duda, llevará a la franquicia a una audiencia mucho mayor.

Imagen: Sony