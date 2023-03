April O’Neil será afroamericana en la próxima película de TMNT

Las tortugas mutantes ninjas (TMNT) están de regreso y no solo ha cambiado su estilo de animación. El primer tráiler de la nueva película dirigida por Seth Rogen (Superbad, The Interview, Virgen a los 40) nos presenta a las tortugas con un nuevo estilo que recuerda a Spider-Verse, nuevas voces y, como muchos lo notaron, nueva April O’Neil.

O Neal ha sido un personaje permanente en las historias de las tortugas, en especial en una de sus versiones más populares que es la serie animada de 1987. Y durante casi cuatro décadas, O’Neal ha estado representada como una mujer joven, usualmente vistiendo un jumper amarillo y de cabello rojo. Algunas cosas varían (en especial su vestuario), pero en general esta ha sido la apariencia que se le ha dado al personaje en casi todas las versiones de las tortugas que hemos recibido.

Sin embargo, la April O’NeIl de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem es afroamericana, lo que (como es de esperarse) ha generado un debate en la Internet. De hecho, la persona que le prestará su voz a O’NeIl es Ayo Edebiri una actriz que también es afroamericana.

Ahora, vale la pena mencionar que no es la primera vez que una nueva versión de las Tortugas Ninja decide realizar el cambio. ‘Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles’, una serie de 2018, ya había propuesto la idea de que O’NeIl no fuera la chica caucásica y pelirroja que conocíamos.

Es un debate que, en el caso de las tortugas Ninja, tiene mucho sentido o historia. La razón es que el nombre de April O’NeIl tiene fuertes raíces afroamericanas. Peter Laird, creador de la serie, en algún momento aseguró que originalmente el personaje iba a ser una chica asiática con nombre afroamericano. Pero la presión editorial, junto con otras decisiones creativas, hicieron que la raza del personaje se mantuviera ambigua por mucho tiempo hasta que la serie animada popularizó la versión que hoy conocemos y que es más popular. Algunas versiones a color de los cómics comprueban que el personaje originalmente no fue planeado para ser una chica pelirroja… como muchos pueden suponer.

El debate, por desgracia, se ha tornado en lo que suele convertirse cualquier conversación en Internet. La acusación es que es otro caso de la cultura ‘woke’ ignorando la tradición de un personaje para hacer un producto más ‘inclusivo’. Lo que deja de reconocer la misma historia de las Tortugas Ninjas. Una en la que han pasado por tantas transformaciones que en estos momentos no tiene mayor sentido el pensar en una tradición que respetar. Más importante, no contradice ni los deseos ni las intenciones originales de su creador… en especial considerando que hay peores versiones (¿recuerdan la de Megan Fox?)

April O’Neil was actually black when she was first created but the creators were pressured into white washing her to sell toys. Also Megan Fox played her and she didn’t have red hair. Y’all didn’t complain about it then https://t.co/5jzKNrKucu

— oh no i have to finish dune 🐛🇲🇽 (@JoyLuckClubbing) March 6, 2023