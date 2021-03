Las Tortugas Ninja reciben un nuevo juego para consolas y PC

El cuarteto de Tortugas Ninja más famoso de la cultura pop está de regreso. Esta semana se anunció ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’, un título dirigido a PC y consolas que traerá de regreso algunas de las ideas de los primeros juegos de la franquicia en 1991, como fueron ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time’.

El juego es brawler (juego con peleas frente a múltiples objetivos) tipo side-scrolling en 2D con multijugador entre 4 personas. El estilo del juego será con un arte clásico tipo pixel, desarrollado por algunos miembros del mismo equipo que trajo ‘Scott Pilgrim vs. the World: The Game’.

El adelanto promete utilizar las bases de los juegos clásicos, pero también traer «nuevas habilidades impactantes construidas sobre la base de la mecánica de pelea clásica». También asegura que permitirá a los fans de las ‘Tortugas Ninja’ hacer «un recorrido sin aliento por ubicaciones icónicas de TMNT”. Algunos de los escenarios villanos que han sido mostrados o anunciados son las alcantarillas de Nueva York y Dimension X para frustrar a Bebop, Rocksteady, Krang y Shredder.

El adelanto no confirma una fecha de estreno del juego. ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ está siendo producido por DotEmu, en colaboración con Nickelodeon. Como mencionamos antes, está siendo desarrollado por Tribute Games, un equipo que está conformado por antiguos empleados de Ubisoft, entre los que se encuentran algunas de las personas que trabajaron en ‘Scott Pilgrim vs. The World: The Game’.

De hecho, quizás esta sea una de las mejores razones para presta atención al juego. Tribute Games tiene mucha experiencia en títulos retro. Algunos de sus juegos incluyen Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Panzer Paladin, Flinthook, y Mercenary Kings. Más importante, algunos de los miembros actuals del equipo también trabajaron en el título de 2007 de ‘Las Tortugas Ninja’ para la Game Boy Advance.

Imágenes: Steam