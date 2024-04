Lanzan tráiler de documental “Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas” ¿Cuándo se estrena?

Colombia ha tenido varias historias de supervivencia en la selva pero casi ninguna con niños como protagonistas. Este documental promete desentrañar la historia de los niños indígenas accidentados en una avioneta el 1 de mayo de 2023, sus conocimientos del terreno y la conexión con sus ancestros. También se documenta la capacidad del Ejército colombiano en misiones de rescate, totalmente inéditas.

Los niños no solo sobrevivieron al accidente, sino que pasaron 40 días solos en la selva hasta que finalmente fueron rescatados el 9 de junio del mismo año. Este documental muestra la verdadera historia de cómo se desarrolló el rescate con la primera operación entre el ejército y los rescatistas indígenas e incluye testimonios de las personas que vivieron la búsqueda, y de los niños tal como le contaron a su familia.

El documental cuenta con la participación del Brigadier Pedro Sánchez, Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas, Ejército de Colombia, quien dirigió la Operación Esperanza; Eliecer Muñoz, líder indígena y miembro de la Guardia Indígena que encontró a los niños; Dairo Mucutuy, el tío de los niños; Fátima Valencia, la abuela de los niños; Yeritza Mucutuy, la tía de los niños; y Luis Acosta, Coordinador Nacional de la Guardia Indígena, entre otros testimonios reales.

Operación Esperanza es narrada por Gloria Emilse Martínez Perea, mejor conocida como Goyo, la cantante, productora y cofundadora de ChocQuibTown.

El documental fue producido por Emporium Productions y dirigido por Tom Cross (Inside the World’s Toughest Prisons, Extreme Tribe: The Last Pygmies). Escrito y bajo la producción ejecutiva de Emma Read (Inside the World’s Toughest Prisons, First Ladies of Hip Hop), con Dollan Cannell (Police Suspect N°1) como showrunner, Oliver Schmieg (Der Chaos) como productor y Kathy Hale (I am Killer) como directora de producción.

La nueva producción se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, que incluye las producciones Amazon Original colombianas como Los Billis, Los Iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, MANES, Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, A Grito Herido, Perder es Ganar un Poco, Gospel, La Vida Después del Reality, El Niño de Medellín, Primate, Mi Selección Colombia, entre otras.

Los niños perdidos en el Amazonas se estrenará el 26 de abril y estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Imagen: Amazon Prime Video