Daniel Angel, el colombiano que enseña gratis cómo emprender sin inversión con el ‘Profesor Holograma’

Hablamos con Daniel Angel, co-fundador y CEO Rebel Business School, un colombiano que trajo al país una escuela de emprendimiento que inicialmente nació en Reino Unido, y que hoy hace presencia en el territorio nacional impartiendo programas gratuitos que ayudan a los emprendedores a comenzar un negocio con cero o poca inversión a través del ‘Profesor Holograma’.

Daniel estudió en México en el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más emprendedoras de Latinoamérica, donde dice que sembraron en él la semilla de la innovación y el emprendimiento desde muy joven.

“Casi toda mi vida he estado relacionado con el emprendimiento; he fundado empresas, realizado proyectos y liderado asociaciones. Paralelamente a toda esta experiencia emprendedora, también soy CEO y docente. Me apasiona la enseñanza y he sido profesor en colegios y universidades”, dice.

El profesor explica que Rebel es una escuela revolucionaria porque enseña a las personas a emprender sin inversión o con bajo capital, sin redactar planes de negocio, sin realizar actividades complejas y difíciles, y motivando a los emprendedores a lograr ventas y conseguir clientes de forma rápida, temprana y que se conectándose también con sus pasiones y con lo que hacen.

“Identificamos una gran oportunidad hace 3 años de traer esta escuela a Colombia, porque notamos un gran impulso emprendedor aquí. Sin embargo, la oferta actual de cursos de emprendimiento y formación es limitada, no en cantidad, sino en alcance y a veces en calidad”, asegura Daniel.

Por ejemplo, explica que en el país hay cursos del Gobierno, cursos de las universidades, pero todos enseñan que necesitas dinero para emprender, e instruyen en la búsqueda de financiamiento, explican que emprender es un proceso largo que requiere un plan de negocios, proyecciones financieras y otras actividades complejas que no todos pueden realizar.

Sin embargo asegura que “en Rebel, la misión es simplificar este proceso emprendedor que puede ser complicado, haciéndolo mucho más accesible a todos”.

¿Cómo se emprende sin inversión o con pocos recursos?

Daniel aclara, que si la idea es enseñar a la gente a emprender sin inversión, la capacitación en emprendimiento debe ser gratuita y dice: “En la sociedad colombiana, todos pensamos que necesitamos dinero para hacer dinero. Es por eso, que las personas que tienen más recursos son las que más pueden crear negocios, pero queremos desmitificar esto, no necesariamente se necesita dinero para iniciar un negocio. Les enseñamos a ser recursivos, a encontrar formas alternativas de obtener lo que necesitan para lanzar su negocio, sin gastar una fortuna”.

En esa misma línea dice, que los cursos de Rebel son 100% gratuitos. “En los 11 años de historia de Rebel, nunca hemos cobrado por participar en ninguno de los cursos;no te cuesta nada participar en el programa y, si lanzas tu emprendimiento y generas ingresos durante el programa, sales con más dinero del que tenías al principio. Eso es algo muy importante».

Un ‘Profesor Holograma’ que rompe barreras territoriales

La escuela es descentralizada, es decir, va a donde hay una necesidad de capacitar; se desplaza a las regiones, a las cárceles y a lugares donde haya poblaciones vulnerables. Sin embargo, estas capacitaciones no son tan convencionales, los programas se imparten de manera distinta, y ahí la tecnología es la protagonista.

“Los emprendedores no solo están en las ciudades, también se encuentran en poblaciones y áreas remotas. ¿Cómo llegamos a estas áreas? A través de la tecnología; las videollamadas a veces pueden parecer impersonales y no conectar tanto con la audiencia. Por eso, hemos traído desde México una tecnología llamada ‘Profesor Holograma’, que permite proyectar a una persona en tiempo y tamaño real”.

La tecnología funciona a través de Zoom, pero la experiencia de interacción es diferente, explica Daniel. “Hemos realizado estudios que demuestran que el 87% de las personas se sienten igual que si estuvieran interactuando con un profesor en persona. Esta tecnología nos ha permitido llegar a lugares como Bogotá y Cartagena, e incluso estamos considerando implementarla en proyectos dentro de una cárcel, donde es difícil acceder a la educación.

El ‘Profesor Holograma’ mide 180 y se adapta físicamente a la persona que está en otro país, capaz de interactuar con las personas de la clase, como si estuviera en el espacio. Esto le ha permitido a Daniel “traer al país” speakers importantes del sector emprendimiento para que impartan las clases.

“Esto lo hicimos la última vez con un programa de migrantes venezolanos y víctimas del conflicto aquí en Bogotá y conectamos a alguien de Inglaterra. Fue espectacular porque ese día también se estaban graduando 50 personas allá y simultáneamente se estaban graduando 30 jóvenes víctimas de conflicto e inmigrantes”.

Finalmente, Daniel le asegura a ENTER.CO que en los tres años que lleva la escuela en Colombia han logrado llegar a 800 personas, el 60% han podido realizar ventas durante el programa, que es una de las propuestas de valor principales del programa.

“La tasa de mortalidad es muy alta en los emprendimientos, más o menos se calcula que en Colombia sólo sobreviene el 20 al 30% de los emprendimientos, después de 2 años de operación. Justamente como enseñamos a la gente a emprender con otro tipo de mentalidad, logramos que el 87% sigan operando después del primer año de operación, que es digamos es el punto crítico”.

Imagen: Cortesía de Daniel A.