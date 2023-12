El final de ‘My Hero Academia’ cada vez está más cerca. Este fin de semana se realizó una maratón de anuncios referentes a mangas e historias de la Shonen Jump, incluyendo las adaptaciones al anime de algunas de sus franquicias más populares. Dentro de las noticias está que la séptima temporada de ‘My Hero Academia’ se estrenará en la temporada de primavera 2024 (que inicia en el mes de abril del próximo año).

Para aquellos con mala memoria, la temporada anterior terminó con Deku regresando a la U.A después del escape de los villanos de la prisión Tartarus y un mundo en caos, con menos héroes que nunca. No solo esto, sino que en estos momentos el protagonista se está preparando para el enfrentamiento contra la Liga de villanos, Shigaraki y All For One.

Junto con el anuncio oficial también tenemos un primer poster de la séptima temporada.

Los que estén al día con el manga también se alegrarán de saber que también tenemos la confirmación de quién interpretará a ‘Star and Stripes’, con la seiyuu Romi Park detrás del personaje. Es una adición fantástica considerando que entre algunos de los personajes que ha interpretado está Hange de ‘Attack on Titan’ o Edward Elric de ‘Full Metal Alchemist’. Solo nos queda esperar que la adaptación busque maneras de aprovechar un poco mejor su personaje… y dejaremos aquí para evitar entregar algún adelanto de lo que viene.

El anuncio también confirmó que una cuarta película de ‘My Hero Academia’ está en camino. Kōhei Horikoshi servirá como supervisor general y, al igual que los anteriores filmes, tendrá una historia original que se encontrará dentro del canon oficial del manga. De acuerdo con la descripción actual tendrá lugar en la continuidad actual del anime, con el colapso de la sociedad de héroes como centro.

El manga de ‘My Hero Academia’ está también cada vez más cerca de su conclusión. Sin entrar en muchos detalles, a estas alturas solo queda una gran batalla por resolver y considerando el ritmo actual de su historia deberíamos esperar que tengamos un final el próximo año (a menos de que algo particular ocurra). Lo más seguro es que la temporada 7 de My Hero Academia funciones de manera similar a las anteriores y se transmita a lo largo de dos temporadas (la anterior se transmitió de diciembre de 2022 a abril de 2024).

Puedes ver todos los capítulos del anime de ‘My Hero Academia’ a través de Crunchyroll o puedes leer el manga a través de la app de Manga Plus.

Imágenes: Toei