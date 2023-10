Hero Academia’ no están felices con la ‘resurrección’ de cierto personaje

Desde hace algún tiempo los fans de ‘My Hero Academia’ no están muy satisfechos con el desarrollo que ha tomado su historia en el manga. En estos momentos el viaje de Deku y compañía está llegando a su final con el enfrentamiento entre los héroes restantes y los villanos encabezados por un ‘All for One’ que ha recuperado casi todo su poder. Sin embargo, el capítulo del manga esta semana parece haber despertado una nueva polémica al ‘revivir’ de nuevo a un personaje: Bakugo.

Un pequeño resumen para aquellos que tienen mala memoria: la idea original era que Deku se enfrentara a Shigaraki Tomura al iniciar el combate, en compañía de otros héroes (incluyendo a Bakugo). Sin embargo el protagonista es teletransportado antes de que el combate inicie y es separado del grupo principal. En respuesta los héroes tienen la tarea de detener a Shigaraki la mayor cantidad de tiempo posible hasta que Deku regrese. Pero incapaces de detenerlo, los héroes son derrotados sin ofrecer mucha resistencia y al final de la batalla el villano atraviesa el pecho de Bakugo con un golpe, ‘asesinando’ a Bakugo con varios héroes confirmando que su corazón ha dejado de latir.

Bakugo está vivo. Ha aparecido para dar paso a la nueva era, teniendo la posibilidad de salvar a All Might de su muerte, del horrible futuro que predijo Nighteye. Ha aparecido en el momento perfecto para Salvar para Ganar, no a Ganar para Salvar. #MHA403 #MHASpoilers pic.twitter.com/56b5JFMiBs — Mordex⚡️ (@Mordex_tw) October 11, 2023

Pues bueno… las primeras filtraciones del próximo capítulo de ‘My Hero Academia’ han llegado y parece que Bakugo ha resucitado otra vez… para molestia de muchos fans que esperaban que el héroe/rival fuera una de las victimas de la guerra final contra los villanos.

hoy murió el shonen por que revivieron a bakugo bnh la vergüenza de la industria del manga/anime pic.twitter.com/ImVbzMKavm — O D E N ⚡️ (@Togata_kun) October 11, 2023

Joder, el Bakugo volvió a la vida pic.twitter.com/1vmkH7EPGc — El Cóndor (@CondorPana) October 11, 2023

¿Por qué ha resucitado Bakugo?

Para ser justos… el regreso de Bakugo era algo obvio. El mismo capítulo en el que el personaje ‘muere’ vemos a Edgeshot utilizar su Quirk que le permite modificar y aplanar cualquier parte de su cuerpo para operar a Bakugo, al mismo tiempo que propone utilizar su técnica ‘definitiva’ llamada Zenith con la que se convierte en el ‘corazón’ del héroe.

Durante los últimos episodios el destino de Bakugo se había dejado como un misterio, principalmente porque la historia se centró en los combates finales de otros personajes. Pero era claro que ahora que la historia finalmente se acerca al final de la pelea entre Shigaraki y Deku el regreso de Bakugo sería inevitable.

El estereotipo de la historia shonen que ‘mata’ a un rival y lo regresa a la vida poco después no es nuevo. De hecho, es la razón por la que historias como ‘Chainsaw Man’ o ‘Jujutsi Kaizen’ han conseguido tantos fans, pues suelen romper esta red de seguridad que muchas de estas historias presentan.

Te puede interesar: Creed III hace una referencia a una pelea icónica de Naruto

Dicho esto, ‘My Hero Academia’ ha sido bastante amable con las muertes en su arco final. Uno de los últimos episodios presentó a All Might sacrificando su vida al explotar un traje para detener de una vez por todas a ‘All For One’, pero hay dudas entre los fans de si esta muerte es tan permanente como se ha querido mostrar.

¿También tiene cierto sentido en la ruta actual de la historia? Pese a ser un personaje que crea tanta división, el manga de My Hero Academia ha presentado a Bakugo no solo como el rival de Deku, sino como también el otro ‘sucesor’ de All Might. Así, su regreso solo parece confirmar muchas de las teorías que existen sobre el posible final de la historia… independiente de qué tan satisfechos o no terminen con ella.

El capítulo más reciente de My Hero Academia no se ha lanzado de manera oficial, pero debería estar disponible a través de servicios como Manga Plus este 15 de octubre.

Imágenes: My Hero Academia