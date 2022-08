HBO Max habría asegurado una serie/spin off de Harry Potter por streaming

¿Tendrá nueva vida Harry Potter en HBO Max? Fuentes aseguran que un show está en camino.

HBO Max no parece tener muchas cosas claras en estos momentos, pero al menos muestra entender que sus propiedades son la clave para tomar ventaja en la guerra del streaming. Y una a la que no le hemos visto sacar mucho provecho es a Harry Potter… hasta el momento. Un reporte asegura que la plataforma ya ha asegurado una serie para HBO Max.

La información proviene del medio Daily Mail UK que segura que Warner Bros ha asegurado un trato para un show que iría a la plataforma de streaming. De acuerdo a las fuentes del medio, el acuerdo se firmó hace al menos seis meses.

Por ahora HBO Max no ha confirmado los planes de llevar el mundo de Harry Potter por fuera de las salas de cine. Así que, como suele ocurrir con la mayoría de estos rumores, lo mejor es tomar esta información con una pizca de dudas. De hecho, esta mañana el servicio de streaming presentó su catálogo de nuevas producciones y en ningún lugar hubo mención de la franquicia.

Lo cierto es que es un mal momento para ser fan de Harry Potter. Las películas de Animales Fantásticos no han podido emular la popularidad de la franquicia original y aunque Erza Miller ya no hace parte de su historia, no parecen haber muchas conversaciones sobre continuar con la franquicia. No ayuda tampoco el hecho de que la polémica alrededor de JK Rowling, autora de los libros, ha creado esta respuesta inmediata de rechazo a la mayoría de productos asociados a Harry Potter. Es la razón por la que fuentes dentro de Warner han asegurado que la producción de series o shows se ha frenado, considerando la resistencia que han tenido los últimos productos.

Es posible que la razón por la que la serie de Harry Potter no se haya anunciado (y quizás nunca lo haga) esté en la fusión entre Warner y Discovery. La plataforma ha tomado la decisión de eliminar casi 40 shows y películas de su servicio, en un intento por disminuir la carga de impuestos y aplacar la especulación del futuro del servicio.

Tendremos que esperar para ver si Harry Potter ve una nueva vida en HBO Max. Quién sabe… quizás es un paso al streaming lo que necesita la franquicia para recuperar la magia.

Imágenes: Warner Media