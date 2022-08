Ha sido una semana complicada para HBO Max. Si estás conectado con las noticias, sabrás que hay algo de caos e incertidumbre con muchos proyectos que tiene la plataforma. Algunos, incluso tienen temor de que los movimientos más recientes signifiquen el final de la plataforma de streaming… o al menos una versión que se parezca muy poco a la que conocemos.

Entonces: ¿por qué HBO Max está cancelando sus series y películas?

¿Cómo comenzó todo el problema en HBO Max?

El caos comenzó cuando Warner canceló la película de Batichica que iba para HBO Max.

¿Por una cancelación?

Lo importante no fue que cancelara la película. Sino que el proyecto ya estaba completado. Es decir, el filme ya había sido filmado, editado y en teoría solo había algunas cosas de post producción para que llegara a HBO Max.

¿Pero la cancelaron por mala?

No. O al menos no para lo que califica como ‘malo’ en los estándares de Warner. Personas dentro del proyecto aseguran que el filme recibió el equivalente a una calificación de 6 sobre 10. Más importante, como estaba dirigida a streaming la calidad de la película realmente no es un factor tan relevante, pues el estudio no espera generar ganancias tanto como vistas.

¿Pero qué tiene que ver esto con otras cancelaciones?

Varías cosas. La primera es que sienta un presente malo para el servicio. El hecho de que el proyecto haya sido cancelado sin que sus directores, staff o personas involucradas fueran notificadas, significan que la decisión se tomó en las capas más altas de Warner.

La segunda tiene que ver más con rumores que vienen dentro de Warner: la decisión del estudio de reducir de manera significativa la producción de contenido original (lo que significarían más cancelaciones).

¿Por qué van a cancelar el contenido original de HBO Max?

La razón es una fusión entre HBO Max y Discovery+. La idea es recortar gastos.

Wow, wow. ¿Una fusión?

Sí. De manera sencilla, Warner Bros quiere fusionar sus productos y esto significa que quieren combinar a HBO Max con Discovery+ (una plataforma de streaming que no tenemos disponible).

¿Y por qué esto es malo?

Porque Warner quiere ahorrar dinero. Y (por alguna razón que desconocemos) parecen estar dando prioridad a los contenidos de Discovery antes que a los de HBO Max.

¿Ahorrar dinero?

Sí… resulta que Discovery+ en realidad terminó siendo un muy mal negocio. Un reporte de esta semana asegura este serrvicio de streaming perdió $ 3.4 mil millones de dólares.

¿Entonces por qué no cancelar el contenido de Discovery+ en vez de HBO Max?

Nosotros tampoco lo entendemos. Puede tener algo que ver conque el presidente actual de Warner Bros. Discovery fue el presidente de Discovery antes de la fusión. Puede ser que no le gusten las películas de héroes. Puede ser que Warner crea que los contenidos de Discovery tendrán un mayor público (pfffft).

¿Y cuál es su plan?

Sí. Lo que quiere Warner es recortar gastos en dos frentes:

Eliminar gastos repetitivos. Es decir, divisiones que hagan el mismo trabajo. El problema está en que, por ejemplo, una de las divisiones que quieren eliminar es hasta el 70% de las personas encargadas de la creación de nuevo contenido.

Y luego ahorar dinero en impuestos al eliminar la cantidad de contenido en su servicio que deben reportar.

No suena como un plan inteligente de negocios

De las mismas personas que no han sido capaces de hacer una película rentable de la Liga de la Justicia.

