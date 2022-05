Evaluación: Moon Knight

El MCU sigue avanzando en 2022 y Moon Knight fue la primera cucharada de lo que nos tenía preparado para este año. Un postre interesante, considerando que hasta el momento las series de Disney+ del universo cinematográfico de Marvel se habían concentrado en personajes reconocidos (Loki, Hawkeye, Wanda), pero Moon Knight no solo estaba apostando por un personaje relativamente oscuro, pero además de mirar qué tan raro y oscuro podía ser en la plataforma de streaming.

Moon Knight nos cuenta la historia de Marc Specter / Streve Grant /Moon Knight (Oscar Isaac). Con un desorden de personalidad, Specter debe cumplir la misión de detener a Artur Harrow (Ethan Hawke), quien quiere despertar a una diosa egipcia capaz de destruir el mundo. Intentando lidiar con sus personalidades, dioses caprichosos y una misión peligrosa, Moon Knight nos trae a el primer vigilante del MCU.

Moon Knight es un producto extraño y algo imperfecto en el MCU. La actuación de Óscar Isaac sin duda entrega uno de los mejores personajes en el MCU, así como el manejo que la historia da a la exploración de sus personalidades múltiples. Sin embargo, si le quitas esta exploración tiene una historia que en sus peores momentos carece de cualquier encanto, junto con un show que no termina de funcionar. Hay muchas personalidades en la nueva serie de Disney+… y no estamos seguros de si queremos conocerlas a todas.

Oscar Isaac es Moon Knight

Si hay una razón para ver Moon Knight es, sin duda, la increíble actuación que Oscar Isaac entrega como el vigilante. Uno sabe que está frente a alguien talentoso cuando incluso sin ver la serie puedes distinguir claramente si está hablando Steve o Marc solo por la voz. Es una actuación que va más allá del acento. Isaac consigue crear dos personajes completamente opuestos y los interpreta cambiando de uno a otro con una facilidad que en verdad te pone a preguntar si la estrella no tendrá también múltiple personalidad.

Lo que es maravilloso, porque, aunque el futuro de Isaac no está claro en el MCU, es seguro que queremos ver más de sus personalidades e, incluso, nos imaginamos lo maravilloso que puede ser ver a Steve Grant interactuar con Stephen Strange o a Marc Spector luchar contra un Shang Chi.

El resto del elenco también es memorable a su propia manera. Ethan Hawke hace lo mejor para vender a su villano de manera que no caiga en los lugares comunes… pero por desgracia el guion no le ayuda mucho. Lo mismo podemos decir del personaje de Layla El-Faouly (May Calamawy) que también intenta entregar a un personaje femenino por fuera del ‘interés romantico’, pero carece del tiempo para convertirlo en una adición memorable al MCU.

Los problemas de la aventura de Moon Knight

El punto en el que Moon Knight más falla la serie más reciente de Disney+ está en que la historia que quiere contar es mucho menos interesante y divertida que las múltiples personalidades de su protagonista. La historia ya de por si encaja dentro de los clichés que hemos visto miles de veces: tipo malo quiere revivir X mal ancestral que busca destruir el mundo. Deténganme si ya han escuchado otras veces esta premisa.

También es una aventura que tiene cientos de problemas en su lógica y ritmo. Hay este capítulo en el que Marc y Layla deben ir a donde un coleccionista de reliquias egipcias para encontrar una pista que los lleve a la tumba y durante parte del episodio hacen sonar esta recolección como una misión ‘imposible’… Pero cuando llegan a donde la persona todo se soluciona con una conversación (que ni tensión tiene).

Si eliminas todas las escenas concentradas en las personalidades de Marc, si intentas describir la historia de Moon Knight limitándose a la aventura… te encuentras con una trama más bien aburrida, inclinándose peligrosamente a lo mediocre.

¡Por Horus! Estos diálogos

Quizás peor que la acción está en los diálogos que tiene Moon Knight. Porque, aunque Oscar Isaac hace todo lo posible por entregar una interpretación que dé tonos grises a sus personajes… la realidad es que la serie tiene algunos de los diálogos más cursis que hemos visto, incluso para una historia de Marvel.

De hecho, algunas de estas líneas solo contribuyen a sentir que en esta historia nada pasa. Las interacciones entre los personajes se sienten vacías o con la única intención de rellenar puntos en la historia. No solo esto, sino que incluso esos momentos más profundos en Moon Knight se sienten poco sinceros.

El MCU está apostando (y eso es bueno)

Con todos los problemas que puede tener Moon Knight, se le puede dar el beneficio de que el MCU está ofreciendo oportunidades a sus historias para ir por lugares diferentes. Con toda la crítica que se puede hacer a su historia, es valioso tener un show que no esté centrado 100% en la acción. Sus últimos capítulos que exploran la mente del protagonista pueden no ser los momentos más brillantes del MCU, pero sí representan el potencial de este universo por contar historias más profundas.

En última instancia Moon Knight puede compararse con productos como WandaVision, si no en términos de calidad, el menos en la posibilidad que abren para futuros shows. Lo ideal sería que Marvel aprendiera de sus errores. Por ejemplo, la historia de esta serie se siente muy limitada para sus seis capítulos. Algo que, de hecho, hemos sentido bastante con sus producciones.

Moon Knight: Marvel resbala, pero no cae

Calificación: 3.75 / 5.

Moon Knight no es el producto perfecto de Marvel. Pero sin duda es una muestra de que el estudio no está sentado en sus laureles. Como siempre, el mayor punto de valor del MCU está en que no falla con el casting. También vemos potencial en su visión de vigilantes, pero sin duda hay espacio para mejora (en especial con la acción). De manera curiosa, a esta historia de múltiples personalidades le falta ‘personalidad’. Pero, cuando todo falla, siempre tienes a Oscar Isaac para compensar.