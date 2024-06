Estamos cerca del fin de una era. La Weekly Shonen Jump ha confirmado esta semana que el manga de ‘My Hero Academia’ terminará en cinco capítulos más, con la fecha para su capítulo final siendo el próximo 5 de agosto de 2024.

El anuncio fue realizado por Shueshia (la editorial detrás de la revista de manga) que en un video de prensa anunció que la historia de Kohei Horikoshi finalmente terminará dentro de los cinco próximos capítulos, después de una pausa.

Para muchos el tiempo puede ser una sorpresa. Horikoshi ya había anunciado que ‘My Hero Academia’ iba a continuar un poco más, después de anunciar un arco de epilogo. Sin embargo, parece que esta historia extra no será tan larga como muchos anticipaban con tan solo 6 capítulos (si contamos el primer capítulo que recibimos hace unas semanas y que se publicó el pasado 3 de junio) extra. En la actualidad el manga está en una pausa de dos semanas, que retomará con su regreso el próximo 1 de julio.

¿Qué podemos esperar del epilogo de ‘My Hero Academia’?

Mientras que el anime está hasta ahora entrando en el clímax del enfrentamiento final entre los héroes del mundo y la liga de villanos, el anime terminó hace poco más de un mes este combate. Sin embargo, en vez de cerrar con un capítulo de epilogo, Horikoshi decidió extender la despedida de la historia y contar un poco sobre el camino que tomarán los jóvenes héroes y cómo reconstruirán la sociedad después de todo el caos que trajo el regreso de One For All.

Quizás uno de los puntos más interesantes del epilogo será ver cómo Deku mantiene su rol en esta nueva sociedad de héroes. Su enfrentamiento final contra Shigaraki agotó toda la fuerza de One For All, solo quedándole una pequeña llama (de manera similar a como ocurrió cuando All Might le cedió su poder).

En el caso de Bakugo es algo similar: las heridas de la batalla final lo dejaron sin una de sus manos y su corazón en un estado crítico que pone en dudas su capacidad para continuar sirviendo como héroe. El primer capítulo del epilogo cerró con Shoto y su familia viendo cómo los médicos están intentando restaurar el cuerpo de Dabi, después de que el villano decidiera explotar en un último intento por matar a su padre y hermano.

El manga de ‘My Hero Academia’ fue lanzado en la Weekly Shonen Jump en julio 2014 y casi de inmediato se posicionó como uno de los nuevos pilares de la revista. De acuerdo con cifras de Shueshia, el manga que va por su volumen 41 cerca a su final, sobrepasó los 100 millones de copias en circulación en abril de 2024.

Por desgracia el final de ‘My Hero Academia’ llega con poca potencia. El principal problema que tuvo la historia fue presentar a Shigaraki como un villano tan poderoso que tuvo que utilizar varios deus ex machina para poder presentar una batalla final que tuviera algún sentido. Muchos fans también criticaron la manera en la que se resolvieron muchos de los combates finales, especialmente para lidiar con los ‘niveles’ de poder de la mayoría de los villanos a enfrentar.

Actualmente puedes ver los todos los capítulos de ‘My Hero Academia’ a través de Crunchyroll, así como los arcos iniciales en Netflix.

Imágenes: Shueshia