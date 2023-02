¡El capítulo 5 de The Last of Us llegará dos días antes!

Si le podemos creer al adelanto, el capítulo cinco de The Last of Us (TLOU) subirá la apuesta de adrenalina de su historia. La aparición del primer Bloater sin duda es suficiente razón para que muchos no puedan esperar al domingo. Y para fortuna de muchos, no tendrán que hacerlo. HBO Max anunció que el episodio cinco de la serie se estrenará este viernes, 10 de febrero, en vez del domingo.

La razón del anuncio es el Super Bowl, que se llevará a cabo este domingo 12 de febrero a la misma hora que se suele lanzar el episodio de The Last of Us. Inicialmente HBO Max anunció que la fecha de estreno del capítulo se movería en los Estados Unidos, pero ENTER.CO acaba de confirmar que la serie se estrenará también anticipadamente en Colombia.

El cambio tiene sentido. A diferencia de otros tiempos, hoy estos estrenos están pensados para ser vistos y luego discutidos de inmediato en redes sociales y la Internet. Esto ha significado que los estrenos simultáneos se han convertido en casi una obligación para todo fenómeno global que quiere involucrar a la mayor cantidad de personas posibles. Es también la mejor manera de evitar spoilers para las personas en otros territorios.

Puedes ver el adelanto del episodio 5 de The Last of Us en este enlace

¿Cambiará The Last of Us el estreno de su final para los Premios Óscar 2023?

Lo curioso es que TLOU tiene otra fecha que se cruzar de manera incómoda con un evento importante de la TV: su episodio final y la ceremonia de los Premios Óscar 2023 se celebran el mismo domingo, 12 de marzo.

Para los Óscar es una pésima noticia, porque considerando la popularidad actual del show parece probable que una buena porción de la audiencia preferirá ver el final de temporada de The Last of Us que ver la ceremonia… que cada año parece perder más audiencia (a menos que uno de los nominados decida abofetear de nuevo a uno de los presentadores).

La pregunta ahora es si, considerando el precedente del Super Bowl, The Last of Us decide hacer un favor a los Premios Óscar 2023 y mueve su final de nuevo. Es poco probable, pero significaría muy buenas noticias para la academia, en especial al considerar que todavía no existen alternativas legales para ver la ceremonia en nuestra región.

Imágenes: HBO Max