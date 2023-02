¿Qué son los bloater? El nuevo infectado de The Last of Us

A continuación daremos spoilers de ‘The Last of Us’.

La barra estaba alta para The Last of Us después de un tercer episodio que nos rompió el corazón. El capítulo 4 toma un desvío y regresa a la acción con Ellie y Joel enfrentándose por primera vez a la versión de TV de los ‘cazadores’, grupos de sobrevivientes que se revelaron contra FEDRA y son mejores conocidos por asaltar y saquear a grupos pacíficos. Pero quizás una de las escenas más importantes es cuando Pierce (Jeffrey Pierce y la voz de Tommy en los juegos de The Last of Us) lleva a Kathy (Melanie Lynskey) a un sótano y le muestra una grieta en el suelo que empieza a moverse.

Bueno, señora y señoras y señoras, el adelanto del capítulo cinco de The Last of Us (que puedes ver al inicio de este artículo o en este enlace) habría confirmado oficialmente qué lo que está debajo del pavimento es un Bloater. ¿Pero qué exactamente es este infectado?

¿Qué son los Bloater?

Al igual que otras distopías de infectados, The Last of Us cuenta con diferentes categorías de ‘enemigos’ que incrementan de dificultad. Los bloater eran el enemigo más difícil en The Last of Us, al menos hasta el segundo juego (pero acá ya entramos en territorio de spoilers).

En el caso del Cordyceps, mientras más tiempo ha pasado desde que la persona ha sido infectada, más peligrosa se convierte. Los runners son personas que llevan poco de infectados y los Clickers llevan al menos un año. La lógica es que mientras que más tiempo pasa una persona cargando el hongo más de esta consume y convierte en parte de su cuerpo… al mismo tiempo que más fuerte se hace.

¿Qué pasa entonces cuando se deja a un infectado crecer? La respuesta es un Bloater.

Se trata de la etapa final de la infección y la forma más rara. Esto es porque los Bloater solo ocurren después de décadas completas de evolución del hongo en el cuerpo.

En el caso de los Bloaters el hongo se ha expandido por todo el cuerpo dando una apariencia monstruosa al infectado. Como resultado son mucho más grandes que el infectado común y, más importante, el hongo funciona como armadura que los hace mucho más resistentes al fuego y las balas. Al igual que los clickers, los bloaters han perdido el sentido la vista por lo que solo pueden detectar a sus víctimas usando ecolocación. También son mucho más lentos, aunque esto es menor considerando la cantidad de resistencia que tiene.

Quizás uno de los aspectos más memorables de los bloaters es que pueden arrancarse sacos de micotoxina, que funcionan como sacos de veneno. Aunque en la serie la infección a través de esporas no es algo que hemos visto, parece poco probable que el show vaya a eliminar esta característica del Bloater.

Originalmente el primer Bloater que aparece en el juego está en Lincoln, mientras que Bill, Joel y Ellie intentan llegar a un carro que les permita salir del pueblo y les permita continuar. Considerando el cambio que realizó el show a la historia del personaje, parece justo que el ‘jefe’ de The Last of Us haga su aparición en el próximo capítulo.

Imágenes: HBO Max y Naugty Dog