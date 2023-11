¿Déjalo ir? Frozen 4 ha sido confirmado por Disney

Quizás hay que dedicarle a Disney ‘Let it Go’… porque la compañía acaba de anunciar que está desarrollando de manera activa ‘Frozen 4’.

Puede que muchos de ustedes se pregunten… ¿Un momento cuándo se estrenó ‘Frozen 3’? Y no es que les esté fallando la memoria o hayan caído en un universo alterno. La tercera película no ha salido en cartelera y, de hecho, en estos momentos también está en desarrollo. Pero parece que el estudio se tiene suficiente confianza pues este 16 de noviembre Bob Iger, presidente Walt Disney’, reveló que ya están trabajando en una cuarta parte de la cinta animada. La revelación llegó cuando Iger estaba hablando con Good Morning America (uno de los shows de mañana más importante de los Estados Unidos):

“Bueno, te daré una pequeña sorpresa, Michael. Frozen 3 está en camino, y podría haber un Frozen 4 también en desarrollo. Y no tengo mucho que decir sobre esas películas en este momento, pero Jenn Lee, quien creó Frozen, el Frozen original y Frozen 2, está trabajando arduamente con su equipo en Disney Animation no en una, sino en dos historias”.

NEW: A new «Frozen 4» movie may be «in the works,» @Disney CEO @RobertIger reveals! ❄️

Get the details here: https://t.co/LMUF7DsEHt pic.twitter.com/sDuNkrLr7P

— Good Morning America (@GMA) November 16, 2023