¡Death Stranding ahora será oficialmente una película! Y Kojima está involucrado

Parece que OD no será la última actualización que recibiremos de Hideo Kojima en 2023. Sin embargo, este 14 de diciembre se ha anunciado de manera oficial que ‘Death Stranding’ ahora tendrá una adaptación en formato de película.

A través de un comunicado Kojima compartió la noticia de la cinta, que será producida por el estudio independiente A24, responsable de la película ganadora del Óscar ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

«Hay muchas ‘películas de adaptación de juegos’ por ahí, pero lo que estamos creando no es sólo una traducción directa del juego«, aseguró Kojima «La intención es que nuestra audiencia no solo sea fanática de los juegos, sino que nuestra película sea para cualquiera que ame el cine. Estamos creando un universo de Death Stranding que nunca se ha visto antes, que solo se puede lograr a través del cine. nacerán«.

Por ahora no se ha confirmado un director detrás de la película. De manera curiosa, tampoco se ha confirmado si la adaptación utilizará a algunos de los actores que participaron en el videojuego entre los que se encuentran Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Casino Royale), Léa Seydoux (La vida de Adèle) y Troy Baker (The Last of Us). Resultaría extraño que el proyecto no reclute a la mayoría, sino es que todos los actores involucrados.

También será interesante ver de qué manera A24 adaptará la historia de ‘Death Stranding’, que cuenta con los elementos únicos de la manera en la que Kojima cuenta sus historias. El videojuego tiene lugar en un futuro lejano en el que los Estados Unidos ha sido devastado por un evento, al punto en que ha transformado por completo el planeta. Por ejemplo, ahora son comunes lluvias acidas y peligrosas criaturas con forma de sombra. En este nuevo mundo el jugador toma control del protagonista: un hombre encargado de llevar paquetes a las colonias de sobrevivientes que están aisladas.

Es curioso como los últimos anuncios del desarrollador de videojuegos están relacionados con la industria del cine. Kojima hizo una aparición sorpresa durante los Game Awards para anunciar OD, su nuevo videojuego. De manera curiosa, el primer ‘teaser’ del juego está más cercano al de una cinta de terror que al de un videojuego clásico. No es gratuito, pues el desarrollador promedio que se tratará de una ‘experiencia’ que tiene como objetivo hacer sentir al jugador que está viviendo un filme. Para esto Kojima ha reclutado algunos nombres importantes, incluyendo el del director Jordan Peele (‘Get Out’).

Imágenes: Kojima Productions