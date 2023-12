OD: Hideo Kojima anuncia su nuevo juego y, de nuevo, no tenemos la menor idea de qué trata

Watch Later

Es ese momento otra vez del año. No, no estamos hablando de los Game Awards, sino del anuncio de un nuevo videojuego de Hideo Kojima que presentó su primer tráiler… y nos dice absolutamente nada sobre lo que podemos esperar: OD.

El nuevo proyecto fue anunciado en el escenario de los Game Awards, en el que se presentó un primer teaser cinematográfico. El teaser de OD simplemente mostraba a los tres actores que al parecer protagonizarán el videojuego repitiendo la misma frase: Sophia Lillis (IT, Dungeons and Dragons), Hunter Schafer (Euphoria) y Udo Kier (Swang Song, Blood for Dracula).

“El dinosaurio purpura comió al amable zorro del cangrejo que farfullaba y la loca ballena y comenzó a vender y hacer cuack”.

Cuando se le preguntó a Kojima qué tipo de juego estaba desarrollando el desarrollador respondió “siempre me gusta retarme. Pero en este, en alianza con Xbox Studios, la idea era hacer algo inmersivo, nuevo. Y es un juego, no me lo tomen a mal, pero también una película”.

En el nuevo proyecto de Hideo Kojima estará colaborando Jordan Peele, que acompañó a Kojima en el escenario de los Game Awards. Durante la presentación de los videojuegos se confirmó que la idea de esta colaboración es tener a un director de películas que ha jugado los títulos de Kojima y a un desarrollador que es un admirador de las películas de Pele.

“Lo que puedo decir ahora es que no solo es Jordan, sino que tengo otros colaboradores legendarios que están haciendo parte de este proyecto. De hecho, los llamo los Vengadores”.

Por supuesto nada de esto nos dice qué podemos esperar del próximo juego de Kojima o qué rayos es OD. No es algo nuevo, considerando que cada anuncio del desarrollador suele estar acompañado de esta sensación y luego al menos dos años de especulación hasta que finalmente vemos un primer tráiler de gameplay… y luego nos quedamos con más preguntas. Lo que queremos decir es que, si recuerdan bien la espera de ‘Death Stranding’, entonces saben más o menos qué es lo que nos espera en los próximos años.

Imágenes: Captura de pantalla