 Los videojuegos ganadores de los Game Awards 2023

Todo el mundo sabe que los gamers de verdad no salen a prender velas, sino que se quedan en casa a ver los Game Awards. Pero los gamers de verdad ‘verdad’ no ven los Game Awards porque la ceremonia realmente no dice nada sobre el estado actual de la industria, las categorías un 50% de las veces no tienen sentido y en otros casos ignoran a juegos que claramente merecían ganar. Si somos honestos los Game Awards son un largo comercial, con un debate sobre cuál es el mejor juego del año.

Decimos todo esto, porque no te podemos culpar si decidiste saltarte los Game Awards 2023 y en vez de eso te fuiste a prender velas, comer algo, tomarte una cerveza con unos amigos y disfrutar del puente festivo. Así que para aquellos que quizás no hayan tenido el tiempo o simplemente quieran solo conocer los ganadores tenemos la lista completa en este artículo.

Sin alargar más la cosa, que no somos Geoff Keighley, estos fueron los ganadores de los Game Awards 2023:

Juego del Año (GOTY)

– Baldur’s Gate 3 – GANADOR

– Alan Wake 2

– Marvel’s Spider-Man 2

– Resident Evil 4

– Super Mario Bros. Wonder

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor dirección

– Alan Wake 2 – GANADOR

– Baldur’s Gate 3

– Marvel’s Spider-Man 2

– Super Mario Bros. Wonder

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor juego de acción/aventuras

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – GANADOR

– Marvel’s Spider-Man 2

– Alan Wake 2

– Resident Evil 4

– Star Wars Jedi: Survivor

Mejor adaptación de un videojuego

– The Last of Us – GANADOR

– Castlevania: Nocturne

– Gran Turismo

– Super Mario Bros. La Película

– Twisted Metal

Mejor juego independiente

– Cocoon – GANADOR

– Dave the Diver

– Dredge

– Sea of Stars

– Viewfinder

Mejor narrativa

– Alan Wake 2 – Ganador

– Baldur’s Gate 3

– Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

– Final Fantasy XVI

– Marvel’s Spider-Man 2

Mejor actuación

– Neil Newbon – Baldurs Gate 3 – Ganador

– Ben Starr – Final Fantasy XVI

– Cameron Morgan – Star Wars Jedi Survivor

– Idris Elba – Cyberpunk 2077 the Phantom Liberty

– Melani Liburd – Alan Wake 2

Juego con impacto

– Tchia – GANADOR

– A Space for the Unbound

– Chants of Sennaar

– Goodbye Volcano High

– Terra Nil

– Venba

Mejor juego activo

– Cyberpunk 2077 – GANADOR

– Apex Legends

– Final Fantasy XIV

– Fortnite

– Genshin Impact

Mejor RPG

– Baldur’s Gate 3 – GANADOR

– Final Fantasy XVI

– Lies of P

– Sea of Stars

– Starfield

Mejor juego de estrategia/simulación

– Pikmin 4 – GANADOR

– Advance Wars 1+2: Re-boot Camp

– Cities: Skylines 2

– Company of Heroes 3

– Fie Emblem: Engage

Mejor multijugador

– Baldur’s Gate 3

– Diablo IV

– Party Animals

– Street Fighter 6

– Super Mario Bros. Wonder

Juego más esperado

– Final Fantasy VII: Rebirth – GANADOR

– Hades 2

– Like a Dragon: Infinite Wealth

– Star Wars: Outlaws

– Tekken 8

– HI-FI Rush – GANADOR

– Alan Wake 2

– Dead Space Remake

– Marvel’s Spider-Man 2

– Resident Evil 4 Remake

Mejor apoyo a la comunidad

– Baldur’s Gate 3 – GANADOR

– Cyberpunk 2077

– Destiny 2

– Final Fantasy XIV

– No Man’s Sky

Mejor juego de lucha

– Street Fighter 6 – GANADOR

– God of Rock

– Mortal Kombat 1

– Nickelodeon All Star Brawl 2

– Pocket Bravery

– Sea of Stars – Ganador

– Cocoon

– Dave the Diver

– Dredge

– Viewfinder

– Alan Wake 2

– Dead Space Remake

– HI-FI Rush

– Marvel’s Spider-Man 2

– Resident Evil 4 Remake

Mejor juego de acción

– Armored Core VI – GANADOR

– Dead Island 2

– Ghostrunner 2

– Hi-Fi Rush

– Remnant 2

Mejor juego para móviles

– Honkai Star Rail – GANADOR

– Final Fantasy VII: Ever Crisis

– Hello Kitty Island Adventure

– Monster Hunter Now

– Terra Nil

Mejor dirección de arte

– Alan Wake 2 – GANADOR

– Hi-Fi Rush

– L- ies of P

– Super Mario Bros. Wonder

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Creador de contenido del año

– Ironmouse – Ganadora

– People Make Games

– Quakity

– SpreenDMC

– SypherPK

Mejor juego familiar

– Super Mario Bros. Wonder – Ganador

– Disney Illusion Island

– Party Animals

– Pikmin 4

– Sonic Superstars

Innovación en accesibilidad

– Forza Motorsport – Ganador

– Diablo 4

– HiFi Rush

– Marvel’s Spider-Man 2

– Mortal Kombat 1

– Street Fighter 6

Mejor jugador de eSports

– Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends) – Ganador

– Mathieu “ZywOo” Herbaut (CS:GO)

– Max “Demon1″ Mazanov (Valorant)

– Paco “HyDra” Rusiewiez (Call of Duty)

– Park “Ruler” Jae-hyuk (League of Legends)

– Phillip “ImperialHal” Dosen (Apex Legends)

