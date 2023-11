Game Awards 2023: cuáles son los nominados, dónde y cuándo ver la ceremonia

Uno sabe qué está cerca de diciembre no por los villancicos que suenan en la radio, sino porque comenzamos a recibir información de los Game Awards 2023. La ceremonia premia a los mejores videojuegos del año, pero si somos honestos la principal razón por la que la mayoría de personas sintonizan los Game Awards en primer lugar está en los lanzamientos y anuncios que tienen lugar. Así es, los Game Awards son básicamente un largo y costoso comercial para algunos de los videojuegos más esperados de 2024, así como el mejor escenario para presentar por primera vez algunos nuevos títulos.

¿Cuánto tendrá lugar la ceremonia de los Game Awards 2023?

La gala tendrá lugar el próximo viernes 8 de diciembre a la 7:00 de la noche.

¿Por dónde se puede ver la ceremonia de los Game Awards 2023?

Las personas interesadas podrán ver el show a través de Twitch, YouTube y Facebook por los canales oficiales de los Game Awards.

¿Cuáles son los nominados a los Game Awards 2023?

Estas son las categorías y los nominados:

Juego del Año (GOTY)

– Alan Wake 2

– Baldur’s Gate 3

– Marvel’s Spider-Man 2

– Resident Evil 4

– Super Mario Bros. Wonder

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor dirección

– Alan Wake 2

– Baldur’s Gate 3

– Marvel’s Spider-Man 2

– Super Mario Bros. Wonder

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor narrative

– Alan Wake 2

– Baldur’s Gate 3

– Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

– Final Fantasy XVI

– Marvel’s Spider-Man 2

Mejor dirección de arte

– Alan Wake 2

– Hi-Fi Rush

– L- ies of P

– Super Mario Bros. Wonder

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor banda sonora y música

– Alan Wake 2

– Baldur’s Gate 3

– Final Fantasy XVI

– Hi-Fi Rush

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor diseño de sonido

– Alan Wake 2

– Dead Space Remake

– HI-FI Rush

– Marvel’s Spider-Man 2

– Resident Evil 4 Remake

Mejor actuación

– Ben Starr – Final Fantasy XVI

– Cameron Morgan – Star Wars Jedi Survivor

– Idris Elba – Cyberpunk 2077 the Phantom Liberty

– Melani Liburd – Alan Wake 2

Juego con impacto

– A Space for the Unbound

– Chants of Sennaar

– Goodbye Volcano High

– Tchia

– Terra Nil

– Venba

Mejor juego activo

– Apex Legends

– Cyberpunk 2077

– Final Fantasy XIV

– Fortnite

– Genshin Impact

Mejor juego independiente

– Cocoon

– Dave the Diver

– Dredge

– Sea of Stars

– Viewfinder

Mejor debut de un juego independiente

– Cocoon

– Dredge

– Pizza Tower

– Venba

– Viewfinder

Mejor juego para móviles

– Final Fantasy VII: Ever Crisis

– Honkai Star Rail

– Hello Kitty Island Adventure

– Monster Hunter Now

– Terra Nil

Mejor apoyo a la comunidad

– Baldur’s Gate 3

– Cyberpunk 2077

– Destiny 2

– Final Fantasy XIV

– No Man’s Sky

Mejor juego de realidad virtual/aumentada

– Gran Turismo 7

– Horizon: Call of the Mountain

– Humanity

– Resident Evil Village

– Synapse

Innovación en accesibilidad

– Diablo 4

– Forza Motorsport

– HiFi Rush

– Marvel’s Spider-Man 2

– Mortal Kombat 1

– Street Fighter 6

Mejor juego de acción

– Armored Core VI

– Dead Island 2

– Ghostrunner 2

– Hi-Fi Rush

– Remnant 2

Mejor juego de acción/aventuras

– Alan Wake 2

– Marvel’s Spider-Man 2

– Resident Evil 4

– Star Wars Jedi: Survivor

– The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor RPG

– Baldur’s Gate 3

– Final Fantasy XVI

– Lies of P

– Sea of Stars

– Starfield

Mejor juego de lucha

– God of Rock

– Mortal Kombat 1

– Nickelodeon All Star Brawl 2

– Pocket Bravery

– Street Fighter 6

Mejor juego familiar

– Disney Illusion Island

– Party Animals

– Pikmin 4

– Sonic Superstars

– Super Mario Bros. Wonder

Mejor juego de deportes/carreras

– EA Sports FC 24

– F1 23

– Forza Motosport

– Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

– The Crew Motorfest

Mejor juego de estrategia/simulación

– Advance Wars 1+2: Re-boot Camp

– Cities: Skylines 2

– Company of Heroes 3

– Fie Emblem: Engage

– Pikmin 4

Mejor multijugador

– Baldur’s Gate 3

– Diablo IV

– Party Animals

– Street Fighter 6

– Super Mario Bros. Wonder

Creador de contenido del año

– Ironmouse

– People Make Games

– Quakity

– SpreenDMC

– SypherPK

Mejor jugador de eSports

– Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends)

– Mathieu “ZywOo” Herbaut (CS:GO)

– Max “Demon1″ Mazanov (Valorant)

– Paco “HyDra” Rusiewiez (Call of Duty)

– Park “Ruler” Jae-hyuk (League of Legends)

– Phillip “ImperialHal” Dosen (Apex Legends)

Juego más esperado

– Final Fantasy VII: Rebirth

– Hades 2

– Like a Dragon: Infinite Wealth

– Star Wars: Outlaws

– Tekken 8

Mejor adaptación de un videojuego

– Castlevania: Nocturne

– Gran Turismo

– The Last of Us

– Super Mario Bros. La Película

– Twisted Metal